"En Lima perdimos siendo River"

Aunque ya han pasado unos meses, la dura derrota de la final de Lima ante Flamengo sigue doliendo a todos los aficionados e integrantes de River Plate.

Enzo Pérez fue uno de los futbolista que participó en dicho partido. El centrocampista analizó ese partido en el sitio web de la propia Copa Libertadores y explicó que, pese a no lograr el título, el cuadro de Marcelo Gallardo fue totalmente fiel a sus ideales.

"Es una derrota dura porque es una final, como también lo fue la semifinal ante Lanús. Más allá de que son en dos contextos totalmente diferentes, pero la de Flamengo se perdió siendo River", comenzó desmenuzando el jugador.

"Se perdió yendo para adelante. Por ir en busca de más. Es lo que hoy en día es River: no quedarse, o no ser conformista con lo que has logrado, sino redoblar las apuestas de ir en busca de más cosas, de más objetivos", matizó.

De igual manera, Enzo Pérez lamentó el no haber podido revalidar su corona continental. Algo que, pese a todo, no le impidió dar su enhorabuena a un rival que hizo un torneo extraordinario.

"Se dio para que no fuera para nosotros, que fuera para Flamengo, que también se lo merecía porque había hecho una gran Copa Libertadores, con jugadores y un cuerpo técnico muy bueno. Les tocó a ellos como a nosotros nos había tocado el año anterior", sentenció.