En Liverpool siguen sin verlo claro: "Siento pena por Thiago"

Las lesiones impidieron que Thiago pudiera acoplarse bien al Liverpool, donde sigue sin encontrar su sitio. Ante los Wolves volvió a ser titular, pero el español no logró evitar las críticas en Inglaterra.

Para Jamie Carragher, histórico central del Liverpool, Thiago nunca va a encajar y cree que una de las claves son sus constantes cambios de posición. "Eso es bastante obvio. No hay duda de eso cuando lo ves entrar en el campo y lo ves jugar", espetó en el podcast de su ex compañero Robbie Fowler.

El irlandés fue aún más franco al hablar de su situación: "De hecho, siento un poco de pena por él porque ha jugado en dos o tres puestos diferentes en el mediocampo. Ha jugado la posición más retrasada y ahora está jugando un poco más alto".

"Creo que estuvo muy bien contra el Leipzig y piensas en que tener a Fabinho a su lado puede ayudarle mucho en su juego. Fabinho es tan bueno como cualquiera de los mejores de Europa en ese puesto y creo que vimos algo de lo que Thiago puede hacer en el futuro", continuó.

Pero Carragher no le tiene mucha fe: "No creo que vayamos a ver a un Thiago diferente la próxima temporada cuando todos estén disponibles y en forma. Creo que ha tenido algunos buenos partidos, es genial con el balón, pero no lo es sin él y no creo que eso vaya a cambiar. Comete faltas tontas, no es genial cuando el juego se estira..."