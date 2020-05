"En México piensan más en ganar dinero que en hacer historia"

El chileno Carlos Reinoso, uno de los mejores extranjeros en la historia de las 'Águilas' del América, dijo este domingo que en México a los futbolistas les interesa más ganar dinero que hacer historia.

"En México hay muchos futbolistas, pero pocos profesionales. Piensan más en ganar dinero que en hacer historia en el fútbol. Profesional es aquel que vive y se cuida para el fútbol" explicó a 'EFE'.

El centrocampista retirado, que ganó dos títulos de Liga como jugador del América en la década de los años 70, aseguró que hoy los futbolistas tienen "excelentes sueldos" y mejores condiciones como una mejor pelota y zapatos livianos que les deberían servir para trascender.

"El futbolista actual, si no le va bien en un equipo, está pensando en irse a otro el siguiente torneo. Es difícil que ahora los jugadores duren seis, siete, ocho, diez años, como durábamos antes en un equipo", agregó el mundialista por Chile en 1974.

El ex jugador de Audax Italiano de su país consideró que en la actualidad el balompié es más físico y táctico, y que antes era más técnico.

"Los equipos de estos tiempos son dados a conservar el cero, a trabajar más en defensa que en ataque. Antes el fútbol se jugaba con cinco delanteros, cuatro defensores, dos volantes mixtos y se pensaba en tener la pelota", apuntó el ex entrenador del América.

Reinoso comentó que cuando jugó en las 'Águilas', el dueño de entonces, Emilio Azcagarra Milmo, les decía que "prefería perder 5-4 que ganar 1-0" para darle espectáculo a la afición, lo que para él significa el americanismo.

"En México, solo el León (entrenado por Ignacio Ambriz) sale a proponer en los partidos. El gran Tigres del 'Tuca' (el brasileño Ricardo Ferretti), tiene grandísimos jugadores, pero es un equipo que maneja los resultados. Podrían ser más ofensivos, mas el fútbol mundial actual así es", mencionó.

El América de 2020 es dirigido por Miguel Herrera, auxiliar de Reinoso en su paso como estratega del Atlante en 2001 y 2002.

"El América de Miguel merece mis respetos porque siempre está clasificando, me encanta cómo dirige, pero no me gusta que en el equipo haya ocho o nueve extranjeros en la cancha, como se acostumbra en el fútbol mexicano. Para mí son prioritarios los mexicanos", agregó.

El fútbol mexicano se paró el pasado 15 de marzo a causa de la pandemia de la COVID-19. El América aparece en la cuarta posición del torneo Clausura con 17 puntos.

El equipo de Herrera arrastra una larga lista de lastimados que incluyen al chileno Nicolás Castillo, al colombiano Nicolás Benedetti. Además sufrió la baja del ecuatoriano Renato Ibarra, acusado de violencia doméstica.

"Con el parón, el América recuperará a sus lesionados. A Miguel le dará más tiempo de pensar y razonar, de buscar en su casa qué chico le puede dar como lateral derecho, como medio volante, como punta, uno juega a hacer equipos", agregó.

Reinoso cree que México debería de dejar de jugar partidos en Estados Unidos e ir a Europa a enfrentar a las selecciones de allí y a sudamericanas como Chile, Argentina y Brasil, "que compiten en los Mundiales".

El chileno recordó que tras el Mundial del 74 estuvo cerca de fichar por el Real Madrid.

"Estuve diez días en España, me regresaron rápido. Pensé que era fácil, que iban a hablar del Madrid para acá (México) y me iban a vender, pero me llamaron del América y me dijeron que si no regresaba no volvía a jugar fútbol", dijo.

El centrocampista rememoró cuando enfrentó al Santos de Pelé, a quien considera un amigo y llama "el mejor jugador de la historia".

"Pelé era una bestia, el jugador más completo que he visto, el único que me intimidó en una cancha. Verlo arrancar con velocidad con la pelota pegada al pie, era un virtuoso. Ahora (Lionel) Messi me impresiona, lo más cercano que he visto a Pelé", concluyó.