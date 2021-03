En Milán se frotan las manos con Tomori

Algunos jugadores no es que no funcionen, es que simplemente no están en el lugar y el momento adecuado. Algo así le ha pasado este año a Fikayo Tomori, que durante la primera parte del curso vivió en el ostracismo con Frank Lampard y ahora, en el Milan, está dejando muestras del central que es.

Para el ex dirigente 'blue', Tomori no era ni siquiera una opción, prueba de ello es que disputó tan solo 44 minutos en Premier League. Fruto de esta falta de confianza fue cedido al Milan, donde se ha destapado ya como uno de los centrales más prometedores del panorama actual.

En el conjunto italiano está siendo clave en el centro de la zaga y desde que llegó el salto cualitativo en esta parcela ha sido notorio. De hecho, alguno de los pocos partidos que no ha disputado el canadiense se han saldado con duras derrotas como los 0-3 ante Atalanta e Inter, dos partidos que Tomori vio desde el banquillo.

Es por todo esto que, según avanza 'La Gazzetta dello Sport', el Milan se está planteando seriamente hacer efectiva la opción de compra que tiene por el zaguero de 23 años por un precio cercano a los 28 millones de euros. Precio que, como indica el citado medio, ahora mismo parece barato en San Siro dado el rendimiento ofrecido.

Por su parte, una vez cesado Lampard y vistas las cualidades de su jugador cedido, parece que están arrepentidos de un negocio que, a todas luces, podría verse como un chollo con el paso de los años.