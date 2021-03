En-Nesyri decide un derbi que pide a gritos la vieja normalidad

Un derbi no es esto. No puede reducirse la grandeza de un enfrentamiento entre vecinos a un partido ante un equipo que vive más cerca de tí que otros. Y sin público, para eso ha quedado uno de los encuentros más interesantes del calendario de cada año.

Sin ambiente, sin gente y sin cánticos, Sevilla no tiene un color especial. Por desgracia, tiene el mismo gris que tiñe en estos momentos el mundo entero. Aunque la afición del Sevilla, de forma poco responsable, recibió a su equipo en los alrededores, en el césped se notó la misma frialdad que en las gradas.

No fue un gran partido. El bajo ritmo que se vio en los primeros 45 minutos y que se extendió casi hasta la recta final no sería permitido por los aficionados de un estadio repleto. Ni a los jugadores les pediría el corazón pasarse gran parte del tiempo moviendo la bola con poca idea y menos pulsaciones. Así fue buena parte del derbi.

La polémica, anticipo del único gol

En lo futbolístico, este fue uno de esos encuentros en los que se puede discutir la justicia del marcador. El Betis no hizo menos méritos que el Sevilla. De hecho, salió algo mejor y propuso más que su rival, pero no se sobrepuso a los rojiblancos en lo realmente palpable. Los de Lopetegui acertaron arriba y resistieron atrás. Los de Pellegrini, se acercaron una y otra vez sin derribar la puerta, pero dejaron que la suya se hiciera trizas en una de las pocas llegadas peligrosas que recibieron.

Llegaba bien a tres cuartos el equipo visitante, con un Fekir ansioso de protagonismo. Conducía, la pedía y buscaba espacios, pero Bono apenas pasó apuros en el primer tiempo. Eso sí, el poco trabajo que le dieron pudo decidir el derbi.

A los diez minutos, el meta salvó un tiro lejano de Borja, pero el rechace quedó vivo en el área. El meta reaccionó y despejó y, según las imágenes, pareció tocar la bola antes que el tobillo de Canales. Pidieron penalti los béticos, pero ni Mateu ni el VAR así lo vieron.

Sin embargo, el Sevilla golpeó cuando mejor estaba su rival. Tras un acercamiento con un disparo de En-Nesyri al lateral de la red, el delanteor marroquí rompería la igualdad en el 27'. Jesús Navas metió un balón en profundidad desde su campo para la carrera del ex del Málaga, que controló tras ganar la posición a los centrales y se aprovechó de una mala decisión de Joel. Este abandonó su portería sin necesidad aparente y En-Nesyri, casi sin ángulo, acertó para firmar el 1-0.

El Betis no se rindió, pero parecía no entender ese castigo. Y el Sevilla aprovechó el subidón para acercarse más al área de Joel. Suso probó suerte con un zurdazo lejano y Fekir, por el otro bando, también soltó algún latigazo que no encontró portería desde fuera antes del descanso.

Una segunda parte más animada

En la segunda parte, el ritmo no parecía subir. Pero tras unos diez minutos de siesta, el árbol se empezó a agitar y comenzaron a caer algunos frutos. Borja no llegó a un centro de Miranda en boca de gol y Emerson, poco después, mandó otro caramelito al área que tampoco encontró rematador.

El Sevilla se animó también, aunque con ayuda de Joel. El meta le regaló un balón al Papu, que centró al segundo palo para el remate de Ocampos. Pero el portero reaccionó a tiempo y se ubicó con acierto en el punto exacto en el que se encontró con la bola.

Pellegrini metió a Joaquín y Juanmi, pero apenas tuvieron efecto en el partido. Sí lo pudo tener Rakitic nada más entrar, ya que un zurdazo suyo se quedó cerca de ser el 2-0, pero Mandi desvió a córner. También tuvo la oportunidad de En-Nesyri de hacer su doblete, pero el disparo de zurda desde la frontal no tomó la rosca deseada de camino al segundo palo.

En la recta final, el Betis se volcó ante un Sevilla que supo sufrir las llegadas sin excesivo peligro de su rival. Todo pasó por Fekir, que lo intentaba desde fuera al no poder romper el orden de los rojiblancos. En el 78', cruzó en exceso un disparo lejano, pero la mejor le llegó en la última jugada del encuentro.

Tras una oportunidad de Ocampos, uno de los pocos que dio oxígeno a los suyos, que salvó la zaga bética, Fekir tuvo el empate en sus botas en el 93', Se hizo hueco entre varios rivales y soltó un latigazo que pudo casi besar la escuadra izquierda de Bono. El empate se vio tan cerca como lejos acabó cuando Mateu pitó el final justo después de esa ocasión.

El Sevilla se asienta en la cuarta plaza tras el triunfo y se aleja del Betis, que se queda sexto con 42 puntos. Los de Lopetegui, con 51, podrían ampliar su colchón con la Real (45) si derrotan al Elche este miércoles en el encuentro aplazado.