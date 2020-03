En-Nesyri salva un 'match ball' para Lopetegui

A Julen Lopetegui, el runrún surgido en las últimas semanas en el entorno del Sevilla FC se le puede acabar convirtiendo en un zumbido insoportable para los oídos. El técnico vasco bien puede agradecer a Monchi el hecho de que pagara la cláusula de En-Nesyri, que, pese a completar una gran actuación, no pudo evitar la pitada final al equipo.

Los navarros parecían derrotados con los dos primeros tantos del ex delantero del Leganés y Lucas Ocampos, pero todo cambió en apenas nueve minutos. Roberto Torres se echó el equipo a la espalda: primero con una asistencia a Aridane y, luego, desde los once metros, previa intervención del VAR.

Con la entrada en el once de Roncaglia, para suplir la baja de Nacho Vidal, salió Jagoba Arrasate a un Pizjuán en el que parecía víctima propicia. Nada de eso. El Sevilla trató de llevar las manijas del encuentro, pero casi tropieza.

A los cinco minutos, Roberto Torres dio un primer susto al equipo andaluz. El jugador de Pamplona, que lideró en todo momento a su equipo, puso un primer centro atajado por Bono, quien suplía al tocado Vaclik.

Pero antes del cuarto de hora, Óliver Torres robó el esférico para armar un buen contragolpe. Cedió a la izquierda, donde En-Nesyri, que volvía al once, sacó la regla para no caer en fuera de juego. En el mano a mano, no perdonó el marroquí, que avisaba de lo que estaba por venir.

Osasuna no se amilanó. Dio un paso hacia adelante y comenzó a presionar y bombardear a centros a los locales. El murmullo ya comenzaba a planear sobre el banquillo sevillista. Enric Gallego pudo hacer el empate en el 25', pero no conectó un centro muy potente de Estupiñán.

A la media hora, primer contratiempo para los de Nervión. Fernando fue sustituido por Gudelj tras una carrera con Arnaiz. Y en el 45', Óliver Torres volvió a aparecer para poner un centro medido que Ocampos remató a la red.

Todo parecía decidido de cara a la segunda mitad. Y más cuando, a los diez minutos de la reanudación, Sergio Herrera era expulsado tras la enésima polémica del VAR con las manos. Arnaiz fue el sacrificado para que Rubén Martínez ocupara la portería.

Quién le iba a decir al Sevilla que, en el 65', un envío sensacional de Roberto Torres iba a ser el comienzo de una pesadilla de 25 minutos. Aridane peinó el balón y estableció el 2-1 en el electrónico.

Tres minutos después, Enric Gallego se encontró a Bono al rematar un centro de, quién si no, Roberto Torres, que transformó en el 70' un penalti avisado por el VAR tras, una vez más, una de esas manos que parecen no encontrar el consenso del mundo del fútbol.

Aguantó Osasuna todo lo que pudo ante un Sevilla agobiado, como agobiado estaba en el banquillo Lopetegui entre un mar de dudas y críticas. Ni Enric Gallego ni Darko acertaron en sus ocasiones y el equipo acabó pagándolo.

Del Cerro Grande añadió ocho minutos por las reiteradas consultas a la sala VOR. Y en el 93', Koundé ganó una batalla por alto en el corazón del área tras centro de Jesús Navas. La puso en el área pequeña y ahí volvió a aparecer En-Nesyri para validar su llegada al Pizjuán.

Se salvó el Sevilla de un nuevo resultado negativo, pero no de los pitidos. El cuadro hispalense recupera momentáneamente la tercera plaza. Osasuna se mantiene lejos del descenso con 32 puntos.