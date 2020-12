En peligro el Cádiz-Valladolid por posibles positivos en el cuadro andaluz

El partido de Liga entre el Cádiz y el Valladolid está en peligro. El conjunto andaluz, tal y como su propio entrenador confirmó, cuenta con varios posibles positivos en coronavirus en sus filas y está a la espera de nuevas pruebas para conocer quiénes están disponibles para la cita.

"No pudimos entrenar, tenemos un problema con el tema del COVID-19. Veremos quién o no puede estar. Algún jugador ha dado positivo en antígenos y tiene que hacerse la PCR para saber si ha dado positivo o no. Veremos con qué jugadores podemos o no contar", dijo el técnico.

"No saber con quién puedo contar o no claro que trastoca. A las 07:00, estamos citados aquí. Durante hoy y mañana, los servicios médicos nos dirán con quién podemos contar. Ahora mismo, he pasado yo por la clínica y están haciéndose todos las pruebas. Cuando salgan los resultados, lo sabremos con certeza", especificó.

"Nosotros íbamos a hacer un entrenamiento normal y se paralizó todo. Dijeron que, desde las once y media, iban a hacer PCR. Esperemos que los que han dado positivo en antígenos den negativo en PCR. Veremos qué se hace si no es así, si se juega con los que hay o si hay otra posibilidad", relató sobre cómo fue el día.

El Cádiz, eso sí, publicó en un comunicado oficial que sí que hubo un entrenamiento en el que se respetaron las medidas sanitarias para evitar cualquier tipo de contagio. Los protagonistas se ejercitaron con mascarillas y respetando las distancias de seguridad.