En pie a pesar de la tormenta

Algo pasa en el Barça. No es ese equipo que arrasaba. Vence, pero no convence. Lo hizo ante la Real Sociedad, duelo en el que incluso el Camp Nou pitó a los suyos. Aun así, hicieron los deberes, igual que en Nápoles. El equipo sigue firme, pero no con entereza.

Ya eliminados de la Copa del Rey en una de las decepciones de la temporada, los jugadores han de concentrarse en Liga y Champions League. La clave en la primera competición residirá en ganar todos los partidos que quedan para obligar al Madrid a hacer lo propio; en la segunda, hay que eliminar a los 'azzurri'.

Esta situación llega envuelta en un halo de malas sensaciones sobre el verde. Quique Setién sigue sin convencer del todo tras haber instaurado de nuevo un intenso juego de 'tiqui-taca'. Solo un penalti que transformó Messi desequilibró la balanza ante los 'txuri-urdines' en el Camp Nou.

En lo institucional, el mandato de Bartomeu se tambalea. Con la polémica de las redes sociales todavía en el recuerdo y parte de la Junta en contra del presidente, podría haber cambios pronto. Se trata de un ambiente que no invita a que mejoren las cosas en la Ciudad Condal.