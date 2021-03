En Portugal califican de "robo" el no gol de Cristiano

No hay jugador en el mundo que tenga el hambre voraz de Cristiano. El de Madeira, que pelea siempre por ser el mejor, se cabreó seriamente este sábado en el duelo que enfrentó a Serbia contra Portugal.

El luso no había tenido la oportunidad de marcar y en la recta final del partido, un defensa le sacó un balón que llegó a traspasar la línea de gol. Sin embargo, el tanto no subió al marcador porque no había VAR.

Eso enfadó mucho a CR7 y también a su país. De hecho, 'Record' sacó a toda página en su portada la palabra "robo" por lo que había sucedido en esa acción de la estrella portuguesa.

"Cristiano marcó en el minuto 93, pero el árbitro hizo la vista gorda. CR7 se cabreó y tiró el brazalete de capitán al suelo", rezaba parte del subtítulo del citado medio, que incluso hizo referencia a unas palabras de Fernando Santos porque el árbitro le admitió su error tras el choque.

Y no era para menos. Ya al final del encuentro, el '7' tomó la palabra en sus perfiles sociales y quiso disculparse con sus compatriotas por arrojar el brazalete al césped.