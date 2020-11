"En Rusia teníamos vodka hasta en el autobús del equipo"

Cuando Royston Drenthe acabó su contrato con el Real Madrid tras dos cesiones a Hércules y Everton, el neerlandés tocó fondo. No recibía ofertas y se fue a trabajar en su tienda de ropa en Rotterdam. Entonces llegaron unos emisarios del Alania Vladikavkaz ruso.

Este sábado, el ex madridista relató aquella etapa en Rusia para el medio neerlandés 'Rijnmond', empezando por su fichaje. "Estos tipos venían a verme y me querían. Fueron a Rotterdam, a mi tienda de ropa a por mí. Había ganado varios kilos y les dije 'no va a salir, no lo haré", señaló.

"Pero vinieron hasta cinco veces más. Al final, nos reunimos en el Hotel Marriott y les dije que lo haríamos y firmé con ellos", añadió Drenthe, que dijo pasarlo realmente mal en la pretemporada: "Solo pensaba '¿cómo voy a arreglar esto?", aseveraba sobre su estado de forma.

"Logré volver y me ayudaron mucho para que lo consiguiera", agradeció Drenthe, que recordó su 'hat trick' al poco de empezar: "Fue la guinda del pastel y una forma de agradecerles su ayuda para prepararme". Claro que fue en su quinto partido... de los seis en total que jugó.

"La experiencia me enseñó mucho. Mira donde estoy ahora. Vladicáucaso no era un sitio perfecto. Era una ciudad rota. No podías hacer nada demasiado divertido por ahí aunque tuvieras un montón de dinero", explicó Drenthe sobre la casa de aquel Alania Vladikavkaz.

Pese a ello, cuenta el diario neerlandés que encontró su modo de divertirse con Samuel Eto'o o Boussoufa, entonces en la Liga Rusa, en el Restaurante Maradona. Allí, cuenta Drenthe que se fraguó su siguiente aventura futbolística.

"A veces comíamos allí. El dueño era también el dueño del Reading y así acabé allí. Una locura, ¿verdad? La pasta estaba buenísima", contó Drenthe, que dijo que aquellas experiencias también las regaba a su manera: "¿Si tomaba vodka? A veces, si. Allí es algo básico. No era nada problemático. Incluso en el autobús de los jugadores había vodka. Así es Rusia, ya sabes..."