En una isla y con la ex de su amigo: así es la polémica cuarentena de Lavezzi

Tras poner punto y final a su carrera como jugador profesional el pasado mes de diciembre, Ezequiel Lavezzi está disfrutando a sus 34 años de la cuarentena en una isla caribeña de San Bartolomé.

Y no lo está haciendo solo. Pese a que el argentino únicamente está subiendo fotos suyas a su cuenta de Instagram, practicamente las mismas imágenes se pueden encontrar en la cuenta de Natalia Borges, pero con ella como protagonista.

El ex jugador y la modelo y actriz brasileña presumen en la conocida red social del paisaje paradisíaco, exactamente en el mismo lugar, con fotos tomadas desde la misma perspectiva. Y la prensa se ha dado cuenta.

Porque el problema no es que estén juntos de vacaciones, sino que Natalia es la ex novia de uno de los mejores amigos de Lavezzi, Lorenzo Tonetti. "El Pocho' Lavezzi se quedó con la novia de su amigo", publicó el periodista Lío Pecoraro.

Pecoraro fue más allá y habló con la modelo Yanina Screpante, la ex novia de Lavezzi, que contó esto sobre el argentino: "Estoy cansada de hablar de mi ex, ya pasó, me separé hace dos años. Pero bueno, te cuento que la conozco a ella. Es la ex novia de un muy buen amigo del 'Pocho".

"Le mintió en la cara a su amigo, si se la agarró en Brasil hace unos años, y hace poco de nuevo... En fin, que haga lo que quiera, problema de él. Le vendrá el karma. No me extraña que el Pocho haga esto, si ya lo ha hecho antes, si estuvo con la novia de Nacho Viale (Lucía Pedrazza, quien ya no estaba en pareja con el productor), que se la pasaban comiendo juntos. Eran súper amigos y no le importó", sentenció.