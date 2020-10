'Encontronazo' entre Mou y Southgate: "Puede decir mal mi nombre..."

José Mourinho y Gareth Southgate han sido protagonistas de un 'encontronazo' después de que, hace unos días, el entrenador del Tottenham se refiriera al seleccionador de Inglaterra como Gary en vez de Gareth.

El técnico portugués pidió que tuvieran en cuenta a Harry Kane y que lo cuidaran en los próximos partidos amistosos y de la Liga de las Naciones de la UEFA.

"Cuando tienes este tipo de jugador, quieres que juegue cada partido, pero eso no es posible. Sabes, creo que Gareth Southgate y Steve Holland se preocupan por los jugadores. Es mi esperanza, no voy a llamar, pedir o suplicar. No voy a presionar. Pienso que merecen libertad y les tengo el mayor de los respetos", dijo Mourinho.

Pues bien, Gareth Southgate se ha referido a su "Gary" y, en tono jocoso, le ha invitado a seguir pronunciando su nombre como quiera: "El entrenador de los 'spurs' puede continuar diciendo mal mi nombre cada vez que quiera".

El seleccionador dijo que el verdadero Gareth es Bale y no él para suavizar un asunto que concluyó con una contestación sobre Kane: "Yo también he sido futbolistas y nunca me había gustado que los entrenadores arriesgaran conmigo. Tenemos que cuidar de nuestros jugadores y siempre lo hechos hecho".