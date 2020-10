Enes Ünal trabaja para ir a la Eurocopa

Enes Ünal, delantero turco del Getafe, se encuentra "muy bien" en el equipo madrileño, con el que espera "marcar pronto" su primer gol, y desveló que su objetivo "a corto plazo" es jugar la Eurocopa en 2021 con su selección, a la que ha representado hasta el momento en catorce ocasiones.

Ünal, de 23 años, es una firme apuesta de la dirección deportiva del Getafe, que le ha firmado un contrato largo de cinco temporadas.

"Estoy muy bien en el Getafe. Todo está perfecto con mis compañeros, con el entrenador y toda la gente está siendo como yo esperaba", dijo Ünal, que las dos últimas temporadas jugó en el Valladolid.

"Ahora con el tema del virus es un poco más complicado, pero puedes sentir que el del Getafe es un vestuario muy familiar y muy tranquilo. En los entrenamientos trabajas mucho y eso me gusta, así que todo perfecto", confesó.

Hasta el momento, de los cuatro partidos disputados por el Getafe, el delantero turco ha jugado tres, aunque en todos saliendo del banquillo.

"Ojalá pronto llegue un gol. Tengo muchas ganas de marcar y ayudar al equipo", señaló Ünal, al que se le está haciendo "raro" jugar los partidos sin afición.

"Falta algo porque cuando tú hablas de fútbol en Turquía lo primero que viene a tu cabeza es afición y pasión. Ojalá pronto vuelvan los aficionados al estadio", comentó Ünal, en una entrevista difundida por el club.

El delantero turco, internacional en 14 ocasiones con Turquía, dijo que su "objetivo a corto plazo" es poder disputar la Eurocopa en 2021.

"Sería magnífico pensar en verme allí, no lo puedo imaginar. Cuando hablo con gente que ha tenido esa experiencia, me dice que es algo diferente. Una Liga de Campeones es una cosa muy buena, pero ir con la Selección y jugar una Eurocopa o un Mundial es algo diferente", apuntó Ünal, aunque admitió que "si no hay afición no será igual".

"La afición es parte de eso, porque una Liga o una Liga de Campeones es un objetivo para conseguir algo, pero una Eurocopa o un Mundial es más una fiesta para disfrutar. Hay que conseguir objetivos, representas a tu país, pero también hay un poco más de fiesta porque muchos países se juntan y ver aficiones de toda Europa es algo especial", concluyó.