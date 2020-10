Enfado en el Lega por el cambio de fecha: "Si digo lo que pienso, me castigan"

La modificación de las fechas y los horarios de los partidos de la quinta jornada de Segunda División no ha sentado nada bien al Leganés, que en un principio tenía que jugar ante el Girona este lunes 12 de octubre, pero, finalmente, lo hará un día antes, el domingo 11 a las 16 horas.

Los 'pepineros' son uno de los tres equipos afectados por este cambio. La jueza de Competición de la RFEF fijó el encuentro en su resolución inicial para el domingo a las 19 horas, en un cambio de fecha repentino.

Pero, para más lío, en el último momento la RFEF decidió adelantar tres horas más el partido, que finalmente ha quedado marcado en el calendario para este domingo a las 16 horas, algo que no ha sentado nada bien ni al Lega ni a su entrenador, José Luis Martí.

"Hay que adaptarse. Es la vida, es el ser humano y el ser humano está preparado para adaptarse a los cambios. El equipo que sea capaz de no poner excusas a ese cambio y de adaptarse lo antes posible preparando el partido con un día menos y de la mejor manera", comentó el entrenador en la rueda de prensa.

Y añadió visiblemente molesto: "La opinión prefiero guardármela porque si hiciera algún comentario al respecto... me gusta estar sentado en el banquillo y es probable que no lo estuviera".

En cuanto a las bajas que tendrá el equipo, declaró: "De bajas tenemos a Bua y a Rober. Jonathan Silva tampoco, los demás parece que van a llegar. Y Perea también está muy justito. Vamos a ver en el último entrenamiento si son capaces de disputar algún que otro minutito".

Martí también valoró el mercado de fichajes del Lega: "Estoy encantado con la plantilla que tengo. Está claro que es muy amplia y vamos a tener que gestionar eso. Es una parte que me corresponde a mi, lidiar con los futbolistas que también son personas y quieren sentirse grandes en el equipo, de sentirse titulares en el once. Todos no lo pueden hacer, pero es función mía darles esa importancia en los entrenamientos, saber que tienen condiciones y que cuando tengan esa oportunidad la aprovechen".