"Engordé 18 kilos, si no llego a ir al hospital..."

Andy Cole pasó una muy mala época tras un viaje a Vietnam como embajador del Manchester United. El ex jugador ha contado todo lo ocurrió con un problema en el riñón del que logró recuperarse gracias a su sobrino.

"Me encontraba cansado y pensé que era el desfase horario, así que me tomé unos paracetamoles y me fui a la cama, pero al día siguiente comencé a ganar peso y yo me decía que no era nada", arrancó.

La ex mujer de Andy Cole le advirtió también de que estaba subiendo de peso hasta que él mismo se dio cuenta de que no estaba sido nada normal lo que le esaba sucediendo.

"Llamé al médico del United y me pidió unas pruebas. Era sábado y el lunes a primera hora me llamó por la mañana y me pidió que fuera rápido al hospital, que me estaban esperando. Y menos mal que fui", continuó.

Andy Cole aumentó su peso en 18 kilos y no podía moveres. Su sobrino, que resultó ser compatible, le acabó donando un riñón. "Alexander vino a verme y me dijo que ya no podía verme más así, que me iba a donar un riñón". Aquello fue clave para su vida.