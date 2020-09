Enrique Ortiz afirma que no le gusta el fútbol

Parece que a Ortiz no le gusta demasiado el fútbol. El máximo acciones del Hércules, que también se dedica a la construcción, no tuvo reparos en revelarlo.

Ortiz lo afirmó así en su declaración como acusado en el juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Alicante por el supuesto amaño en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad entre 2008 y 2010, donde Anticorrupción le pide 8 años de cárcel al creer que fue beneficiado por parte de los ex alcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

En un momento del interrogatorio, mientras desmentía que en el PGOU investigado tratase de propiciar una "operación especulativa" en torno al estadio Rico Pérez, Ortiz dijo lo siguiente: "Para mí el Hércules es un tema social; lo compré y lo sigo manteniendo después de que me hubiese gastado más de 60 millones... y no me gusta el fútbol".

A finales del siglo pasado, este empresario se hizo dueño de la entidad y ya entonces dijo públicamente que no le gustaba el fútbol, una situación que se mantiene hasta hoy por lo dicho ante el tribunal del PGOU.

Durante las más de dos décadas que lleva Ortiz en el Hércules, el equipo ha militado en Primera, Segunda y Segunda B, siendo esta última la categoría en la que juega actualmente.