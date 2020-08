"Entendieron mejor el partido y nosotros no entramos bien en el juego"

El Cholo, como sus pupilos, no se cortó a la hora de reconocer su cuota de culpa en el descalabro que ha sido la derrota ante el RB Leipzig, un equipo que, sobre el papel, es inferior a su Atleti, pero que sobre el verde del José Alvalade le dio una lección de fútbol.

Así lo explicó, a los medios, tras el pitido final en zona mixta. "Ganaron los duelos, ganaron las faltas, entendieron bien el partido y a nosotros nos costó bastante insertarnos en el juego", empezó diciendo Simeone.

"Quizá en el 2-1, tras el 1-1 nuestro, fue el momento en el que el partido estuvo más calmado, donde ya pasó ese espacio en el que ellos estaban mejor, y apareció el segundo gol que acabó condenando un partido que no pudimos jugar como quisimos", continuó.

¿Y por qué el Atleti no pudo jugar como Simeone quiso? El Cholo lo trató de explicar. "Estoy convencido de que dimos todo lo que teníamos, absolutamente todo. Ha sido un año durísimo, un año larguísimo", respondió.

"40 días parados, 60 días parados, volver a jugar, once partidos seguidos, con la 'recontrapresión' de entrar en Champions sí o sí, otra semana parados, volver a entrenar... Intentamos dar todo, no salió, a levantar la cabeza y a prepararnos para el año que viene", continuó.

Sobre el penalti no pitado a Saúl, Simeone procuró no usarlo como justificación. "Ninguna excusa. Me gustó el rival, un rival decidido, con vitalidad, con entusiasmo, con frescura", dijo.

"Con frescura, sobre todo. Se vio a un equipo con frescura, y a nosotros nos faltó", añadió al respecto Simeone.

Saúl y Koke dijeron que el rival fue más intenso, algo que también dolió al Cholo. "Hicimos todo lo posible, los futbolistas se entregaron de la mejor manera que pudieron. No teníamos más, esto fue todo lo que pudimos ofrecer, y nos tocó perder", reconoció.

"Dimos el máximo, llegamos hasta cuartos de final. Hubiese sido más lindo seguir en la competición, pero bueno, nos vamos justamente, con un rival que ganó y al que hay que felicitar", dijo Simeone, para finalizar.