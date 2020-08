"Entiendo a Parejo, en el Valencia ha pasado lo que ha pasado..."

El centtrocampista del Villarreal, Francis Coquelin, afirmó durante su presentación como nuevo jugar del club castellonense que entiende las lágrimas de su compañero Dani Parejo en su despedida del Valencia por todo el tiempo que ha pasado en el club de Mestalla.

"Conozco mucho a Dani y entiendo su sensación", explicó Coquelin tras haberse incorporado junto a Parejo al centro del campo del Villarreal.

Además, cuestionado por Peter Lim, el centrocampista pidió centrarse únicamente en su nueva etapa: "Estoy en el Villarreal ahora. Dani ha pasado mucho tiempo en el Valencia y es normal que esté emocionado. Para mí es pasado y yo quiero concentrarme en el Villarreal que es lo que ahora tengo en la cabeza".

Se mostró convencido de sus posibilidades y admitió que le ayuda conocer a un compañero de posición, pero recordó que deben respetar a los centrocampistas de la actual plantilla del Villarreal que han hecho una gran temporada. "Ahora tengo que descubrir y aprender de otros centrocampistas", indicó.

"Lo importante es que ahora estoy en el Villarreal y pienso en su proyecto. En el Valencia ha pasado lo que ha pasado, pero ahora toca hablar del Villarreal. Tengo decisión y hambre para hacer las cosas bien", insistió.

Respecto al Villarreal, alabó la estructura del la entidad y su ambiente: "Tengo la sensación que el club quiere seguir creciendo. Hay un gran entrenador y una plantilla de mucha calidad. Hay estabilidad. Es un club familiar y con los valores en los que yo creo. Veo al presidente, a su hijo, es una familia y eso me encanta".

También se refirió a Unai Emery: "No hemos podido hablar todavía mucho. He podido hablar con muchos compañeros y algunos como Alcácer o Iborra, a los que no conocía , me enviaron mensajes antes de venir, lo que me demuestra el buen grupo que es el Villarreal".

Además, reconoció que habló con dos ilustres del Villarreal, uno de ellos compatriota, antes de fichar: "Antes de venir le pregunté a Santi Cazorla, que es muy amigo mío, y solo me dijo buenas palabras del Villarreal. También hablé con Robert Pirès, que me dijo maravillas del club. Me ayudaron a venir".