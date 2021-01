Entradón de Vignali: los tacos por delante, roja directa y a las duchas a los seis minutos

A los seis minutos de partido entre el Torino y el Spezia en la Serie A, Vignali, visitante, tomó el camino de las duchas por una muy dura entrada. El lateral se pasó de frenada a la hora de hacerle una entrada a un contrincante. Le puso los tacos por encima del tobillo.

Si bien no impactó con mucha potencia sobre él, el colegiado se dio cuenta de la temeridad de su acción. De ahí que, en un principio, le mostrara la cartulina amarilla. Fue cuando revisó la jugada en el monitor, avisado por el VAR, cuando se dio cuenta de que debía enseñarle la roja.

El afectado no protestó mucho. Era consciente de que no acertó y menos en una zona del campo en la que no había muchas posibilidades de montar un ataque prometedor en caso de hacerse su equipo con la pelota. Se dirigió al vestuario cabizbajo, andando.

Y poco tardó el Torino en aprovechar su superioridad numérica. A los pocos minutos de que tuviera lugar esta acción, Singo mandó la bola al fondo de las mallas, pero le anularon la diana. En todo caso, el Spezia tuvo que afrontar un duelo casi al completo con uno menos.