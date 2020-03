Entre Maradona y Messi, Cassano elige a Leo

A Messi siempre le perseguirá la alargada sombra de Maradona. 'La Pulga' parece tener asumido que así será lo que le reste de carrera, y más allá, por lo que declaraciones como las de Cassano al respecto sin duda le tienen que hacer sentir alivio.

Porque el inolvidable ex futbolista italiano, en una entrevista al 'Corriere dello Sport', colocó a Messi por encima de Maradona, cuestionado por quién de los dos era el mejor de la historia.

"Maradona hizo algo nunca antes visto durante cuatro o cinco años, pero Messi hizo lo mismo durante 15 años. Metió 710 goles y 300 asistencias", sentenció Antonio Cassano.

Lo cierto es que el italiano siente devoción por el jugador del Barcelona. No en vano, uno de sus hijos de llama Lionel, por Messi. De ahí sus elogios. "Cuando juega, empiezas con una ventaja de 1-0. Los maradonianos tienen que aceptarlo: hay alguien que lo ha superado", continuó.

También recordó cómo fue jugar en el Madrid de los 'galácticos', y lo hizo relatando una anécdota protagonizada por Ronaldo Nazário, hoy presidente del Real Valladolid.

"Estábamos perdiendo 1-0 en casa. En el vestuario, el entrenador quiso sacar a 'Ronnie' para poner a Van Nistelrooy, pero él lo para y le dice: 'No, me sacas en 15 minutos si no he metido dos goles", relató Cassano.

Y ahí Ronaldo hizo su magia. "Minuto 60: 2-1 y dos goles de Ronaldo. Ahí dije que si hay un dios del fútbol, ​​es Ronaldo", añadió. Anécdota que logró conectar con Messi, por cierto. "Luego descubrí que Messi está por encima de él", dijo, para finalizar.