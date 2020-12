"Entrenar con Cristiano era como una guerra; no bebía ni en Navidad"

Dimitar Berbatov ha estado analizando la actualidad futbolística después de la jornada de Champions League en la que Cristiano Ronaldo venció en la casa de Leo Messi.

El ex jugador echó la mirada hacia atrás para recordar lo que era jugar y entrenar con el delantero portugués, además de cómo es su personalidad dentro y fuera del campo.

"He sido un tipo afortunado por compartir aquella temporada juntos. Entrenar con él era como una guerra porque no pensaba en otra cosa que no fuera ganar en todo, incluido los pequeños juegos que organizábamos. Cristiano era un buen chaval que aumentaba la atmósfera de competitividad del equipo", dijo el embajador de 'Betfair'.

De Cristiano Ronaldo pudo decir que es una persona "divertidad y cariñosa" y que se cuidaba tanto que no hacía la vista gorda ni en las salidas o celebraciones de Navidad.

"Era divertido y cariñoso. En las fiestas de Navidad que organizábamos los jugadores nos los pasábamos de maravilla. Jamás le vi beber ni siquiera esos días. Se cuidaba de modo extremo. Llegabas a entrenar y ya estaba en el gimnasio. Después se quedaba a hacer trabajo extra rematando a puerta. Acababa, y se iba a nadar y volvía al gimnasio. Estaba decidido a ser el mejor", continuó.

Berabatov acabó asegurando que hasta la retirada de Leo y Cristiano no se tendrá un conocimiento real de "la dimensión de estos dos deportistas".