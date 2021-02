"Entreno en la Liga Japonesa gracias al gol de Iniesta en el Mundial"

La Liga Japonesa acaba de comenzar. Y además de seguirle los pasos el Vissel Kobe de Andrés Iniesta, todo el mundo está muy atento a lo que hagal el Urawa Reds, equipo en el que aterrizó el entrenador español Ricardo Rodríguez el pasado mes de diciembre.

El entrenador fue el artífice del ascenso a la máxima categoría al frente del Tokushima Vortis y ya ha comenzado una nueva experiencia al frente de uno de los clubes con más historia de la J. League.

El técnico español ofreció unas declaraciones al diario 'Marca' nada más conseguir un valioso 1-1 ante el FC Tokyo en el primer partido de la temporada: "Me gusta que el equipo dé espectáculo. También me considero ganador, aunque está mal que lo diga. Busco ganar, pero también merecerlo. Si ganamos, pero no jugamos bien, me preocupo. Me gusta tener mucho el balón, crear muchas ocasiones, no conceder... Quiero llegar a la victoria a través del merecimiento y que el plan de partido que he diseñado me salga bien. Eso es lo que más me satisface".

Además, desveló que se fija en Pep Guardiola para seguir mejorando día a día: "Sigo mucho a Guardiola. Para muchos entrenadores aquel Barcelona fue un punto de inflexión en muchas situaciones. Ahí comencé a interesarme por el juego de posición".

Ricardo también desveló que uno de sus grandes sueños es poder entrenar en Inglaterra: "Fui a aprender inglés a Londres y a ver fútbol, y me enamoré. La pasión que hay allí es espectacular, ya sea Premier, Championship... En España ya entrené y algún día me gustaría tener esa experiencia".

Entre todos los jugadores de la Liga Nipona sobresale Iniesta, del que Ricardo quiso hablar: "Todo el mundo sigue la Liga Española y la llegada de Iniesta y Torres fue un 'boom'. Las asistencias a los estadios se dispararon en Kobe y cuando iban fuera a jugar".

"Muchos entrenadores y futbolistas estamos fuera por aquel Mundial de 2010 y aquel gol de Iniesta canaliza todo eso. Nos hemos enfrentado en algún amistoso porque Tokushima y Kobe están cerca y hemos compartido varias charlas. Poder enfrentarme a él es un orgullo porque estás midiéndote a un 'crack' español y mundial", añadió.

Finalmente, el entrenador español dejó claro cuál es su gran objetivo con el Urawa Reds: "El objetivo inmediato es acabar entre los tres primeros y volver a Champions".