Entrevista al nuevo socio de Iniesta: "Este tiempo con él es un tesoro"

Kyogo Furuhashi es uno de los grandes talentos del Vissel Kobe. En estos últimos meses se ha convertido en el mejor socio de un tal Andrés Iniesta, del que solo puede hablar maravillas. Su evolución ya ha anotado su nombre en algunas agendas de Europa, sueño que no oculta en su charla con BeSoccer. Pese a su timidez, evidencia que se desenvuelve cada vez mejor con el español.

Se crió en una casa donde primaba el amor por el baloncesto, pero Kyogo apostó por otro tipo de balón. Era más de Oliver y de Ronaldinho. Creció, disfrutó y padeció aquellos campos de tierra (sí, también los había en Japón) y ahora es una de los grandes talentos del fútbol nipón. Tras estrenar internacionalidad en el último parón, sueña con los Juegos y el Mundial. Pero sabe que debe seguir trabajando. Eso sí, ahora mismo sin salir de casa.

1. ¿Cómo lleva el confinamiento? ¿Qué es lo que más ha hecho durante este parón?

Estoy bien, se hace lo que se puede para estar lo mejor dentro de lo posible. Estoy intentando cocinar más, cuidarme con la comida, estoy tomando clases 'on line' de español, viendo series y tal.

2. ¿Cómo se está viviendo todo esto en Japón?

Creo que es una situación inaudita, que por supuesto está afectando a todo el mundo, no solo a Japón. Creo que el país se está volcando en colaborar para que esta situación pueda solucionarse pronto. Es increíble toda la labor de médicos, personal sanitario, enfermeros/ as, que trabajan sin descanso. Ahora lo que podemos hacer por nuestra parte es estar en casa lo máximo posible y colaborar en lo que podamos hasta que todo vuelva a la normalidad.

3. El parón llegó con usted en un gran estado de forma y viviendo un muy buen momento en lo personal... Había marcado 5 goles en sus 6 últimos partidos.

¡Gracias! Realmente estoy contento por haber encarrilado estos goles, y sobre todo por ayudar al equipo con mi contribución, pero pienso que todavía hay muchos aspectos del juego en los que no estoy del todo satisfecho, en los que creo que puedo mejorar, al fin y al cabo no todo es el gol en el fútbol. Quiero seguir esforzándome día a día al máximo para seguir creciendo y ayudando al equipo y que ese esfuerzo y mejora se traduzca en resultados que nos ayuden a lograr los objetivos.

4. Venía incluso de haber sido internacional en el último parón. ¿Sueña con estar en el Mundial de Catar? ¿La opción de estar en los Juegos sí parece casi imposible, no?

Sí, por supuesto, aunque más que un sueño diría que se trata de un gran objetivo. Poder estar en el campo compitiendo contra los mejores jugadores del mundo, representando a mi país en la mayor competición que existe, luchar por todo con el equipo. Realmente me encantaría ver qué se siente al jugar en un Mundial, lo pienso con mucha fuerza.

Tanto la Copa del Mundo, como también los Olímpicos... se podría decir que sí, es un poco difícil, pero ahora mismo quiero aprovechar al máximo mis oportunidades. Ahora me concentro en esforzarme y darlo todo en el día a día, sin pensar en la Copa del Mundo ni en los Juegos Olímpicos. Creo que al fin y al cabo el camino más corto para llegar a todo es enfocarme en lo que tengo delante a corto plazo, y todo lo demás llegará. Tengo que seguir esforzándome.

5. Quizá sea la primera gran oportunidad para que el fútbol asiático consiga un gran resultado. Japón ya dejó buenas sensaciones en Rusia. ¿Ve cercano el momento en el que el fútbol asiático consiga levantar una Copa del Mundo?

Ciertamente, aunque no participé, vi el Mundial de Rusia por la televisión, y creo que Japón hizo un gran papel, fue una pena la eliminación contra Bélgica. Creo que no solo Japón, todos el fútbol asiático está aumentando mucho el nivel en los últimos años, creciendo y cada vez hay más jugadores asiáticos que juegan en las grandes ligas. La Copa del Mundo me parece un torneo muy especial, y realmente nunca se sabe lo que puede pasar, pese a que un equipo asiático nunca ha llegado a disputar una final. No solo en el de Catar, nosotros siempre seguimos creyendo en nuestras oportunidades, y luchamos para darlo todo siempre aspirando a lo máximo. Sería un gran honor para mí jugar la próxima Copa del Mundo con Japón.

6. Ha convivido con tres campeones del mundo como Iniesta, Villa o Podolski. ¿Cómo es jugar con ellos? Alguna anécdota curiosa o graciosa con ellos...

Me siento realmente afortunado de haber coincidido con tres jugadores de talla mundial como Andrés, David o Lukas, y de poder seguir compartiendo vestuario con Andrés. Para mí ha sido como un tesoro, un tiempo muy preciado. Son jugadores a los que admiro y respeto, no solo dentro del campo sino también fuera del campo, como personas. He aprendido muchísimo de ellos, y es un honor para mí aún poder seguir entrenando y jugando con Andrés. Me han enseñado mucho sobre el fútbol y la vida, por ejemplo a nadie le gusta perder por supuesto, pero al entrenar con ellos me he dado cuenta de lo realmente competitivos que son jugadores de ese nivel, no les gusta perder ni a los entrenamientos, lo dan todo para ganar todo, y creo que he podido aprender mucho de eso.

7. ¿Le atrae el fútbol europeo? ¿Le gustaría jugar allí? ¿Qué es lo que más le llama la atención?

Me encanta el fútbol europeo, y realmente mi gran objetivo final es poder jugar en Europa. Como delantero, me fijo mucho en la forma de atacar, combinar, definir de cara a portería, puedo seguir aprendiendo. La táctica, la manera de organizarse también es un poco distinta.

8. Vi algunas fotos de sus inicios en campos de tierra. ¿Cómo es el fútbol formativo en Japón? ¿Qué recuerdos tiene de sus primeros años? ?Cuál ha sido el entrenador que más le ha marcado? ¿Qué le recomienda a los jóvenes que se inspiran en usted?

¡Sí, cierto! jugaba mucho en campos de tierra. Tengo muchos recuerdos, los días de lluvia, campos adversos... Creo que todos los jugadores han pasado por eso. Ahora parece todo muy lejano, pero realmente me lo pasaba en grande. Tengo grandes recuerdos, jugar de niño con mucho frío en invierno, mucho calor en verano... pero era realmente divertido y creo que fue una gran experiencia para mí. Mi experiencia personal es que pude disfrutar del fútbol desde una edad muy temprana y fui creciendo sin olvidarme de cómo seguir disfrutando.

El entrenador que más me ha marcado ha sido Takeshi Oki, en mi etapa en el FC Gifu. Desde mi primer año que entré, me enseñó realmente lo mejor, marcó un antes y un después en mi vida como futbolista. Algo cambió dentro de mí, y me enseñó a sacar lo mejor de mí. Solo tengo palabras de agradecimiento.

En primer lugar agradecer a los jóvenes que se fijen en mí. Lo que puedo decir es que aunque pasen por momentos difíciles, no se resignen nunca, que sigan jugando y disfrutando del fútbol, aunque se encuentren muros que parezcan infranqueables, si persisten los resultados son maravillosos. Yo pasé por muchos obstáculos para llegar a donde estoy, y me esperan muchos más en mi carrera como futbolista, por lo que les diría que vamos a seguir esforzándonos juntos.

9. Algún ídolo de la infancia que le inspirase? ¿Era más de Mark Lenders o de Oliver Atom? El que le habla siempre creyó que Julian Ross era el mejor de todos...

Recuerdo a Ronaldinho como mi gran ídolo futbolístico. Recuerdo que cuando estaba en la escuela primaria, hubo un Mundial de Clubes aquí en Japón que disputó el Barça, y realmente me impactó mucho Ronaldinho.

¡Siempre he sido más de Oliver! Si me dan a elegir, team Oliver. ¡Hablar de Julian Ross ya es hilar muy fino!

10. ¿Cree que esa serie ha generado prejuicios sobre el fútbol japonés y que a nivel internacional le ha podido afectar un poco. Durante mucho tiempo, era más conocida la serie que el propio fútbol de allí...

¿Ah sí? Nunca se me había ocurrido la verdad, nunca lo había pensando así [risas].

11. He visto que el Vissel Kobe tiene cuatro derbis principales. ¿Cuál es el que más motiva a su afición?

Creo que todos los derbis son especiales, aunque quizá el duelo contra Gamba Osaka es el que genera más expectación.

12. ¿Se imagina levantando la Champions AFC? Sería la primera del club y han arrancado muy bien...

Hemos empezado muy bien, y tenemos confianza en convertirnos en el equipo más fuerte de Asia, con el equipo que tenemos. Queremos ganar la Champions AFC y creemos que es posible con los jugadores que tenemos.

13. Conocemos bastante del Furuhashi jugador, ¿qué podemos conocer del Furuhashi que hay detrás de los focos? A qué dedica su tiempo libre, practica otros deportes, hobbies...

Últimamente me gusta estudiar español, jugar a algunos videojuegos, ver series coreanas o en español. Los otros deportes que más me gustan son la natación y el baloncesto. Practiqué natación de pequeño, y el basket, debido a la influencia de mi padre, que lo practicaba, siempre me ha interesado también y desde pequeño me llevaba a verlo.

Mi personalidad... soy un poco tímido. También me definiría como responsable, diligente, aunque queda un poco mal que lo diga uno mismo [risas].

14. ¿Qué cree que puede ofrecer el fútbol japonés a un jugador europeo que no tenga aquí. Y viceversa, ¿qué puede ofrecer Europa a un jugador japonés que sienta que no tenga allí?

Qué pregunta tan difícil... Diría que el fútbol japonés es muy organizado, los japoneses lo damos todo para respetar el plan del equipo hasta el último minuto. Creo que mirando a Europa, podemos aprender que en momentos determinados del partido y en jugadas puntuales, improvisar puede transformarse en resultados.

15. A los que nos gusta y atrae la comida japonesa, ¿qué nos recomendaría probar?

¡Mis grandes recomendaciones son el udon y el sushi! También el yakiniku, tempura... ¡Hay muchas cosas!

16. ¿Qué siente cuando recibe la pelota del mismo jugador que antes se la ponía a Messi?

Me hace muy feliz, y quiero transformar muchos más goles de sus pases.

17. ¿Cómo ve a los japoneses que juegan en España? ¿Sigue la Liga Española? ¿Ve mucho fútbol en su tiempo libre o prefiere desconectar?

Sí, me encanta La Liga, y veo muchas veces las highlights y los resúmenes. Sigo lo que puedo con admiración a todos los japoneses en España, y bueno no solo en España, también en Alemania y las otras grandes ligas europeas. Me motivan mucho para seguir creciendo, darme a conocer más y poder llegar allí algún día.

18. ¿Cree que el fútbol podrá desbancar al béisbol como deporte más seguido en Japón?

¡Sí, seguro que sí! Por supuesto no tengo nada en contra del béisbol, pero tengo mucha confianza en la fuerza del fútbol y todo el potencial que tiene como deporte popular, por lo que estoy seguro de que se convertirá en el deporte número 1.