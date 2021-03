Entrevista BS: "¿El Almería y los rumores del Athletic? No sé si seguiré en el Málaga"

Yanis Rahmani (13-05-95, Champigny Sur Marne, Francia) es otro ejemplo más de que el futbolista del mostacho frondoso, pelo en pecho y poco o nulo aprecio hacia lo estético ya no existe. Con aspecto juvenil y más etiqueta de chaval que de señor, atiende a BeSoccer en una videollamada que resulta ser de todo menos aburrida. Lo hace con la misma naturalidad con la que recorre la banda de Martiricos y deja por el camino a cuantos rivales osen a amenazar el sueño de un Málaga que, como recordó Tebas, está haciendo más de lo que las posibilidades y los recursos le obligan. Yanis es uno de los jugadores clave y, a la vez, una de las grandes preocupaciones del aficionado blanquiazul. Tanto cariño despierta como miedo deja al ver que el mes de junio ya asoma en el horizonte del calendario.

Pregunta. ¿Cómo está el vestuario después del empate ante el Tenerife? Supongo que habrá habido tertulia con el polémico gol del 1-1...

Respuesta. El vestuario está bien, sigue con buen ambiente y sigue bien con los buenos resultados. Es verdad que siempre se habla de esas cosas cuando pasan, pero nosotros seguimos a lo nuestro. Cuando las cosas no dependen de nosotros, no podemos hacer nada. Seguimos a lo nuestro y ya vendrán cosas que nos favorezcan y sean mejores para nosotros. Pero pensamos en el balón, en el verde, y en lo que podemos hacer bien o mal.

P. La afición está un poco quemada con el VAR...

R. Sí, es normal, cuando hay una decisión así que nos afecta, es normal que la afición esté cabreada y esté mal. La gente tiene derecho a opinar y a quejarse. Cuando hay decisiones así, es normal.

P. Muchos aficionados han desarrollado bastante cariño hacia este grupo y, especialmente, hacia ti. No sé si lo percibís en el vestuario pese jugar sin público.

R. Sí que lo percibimos, en redes sociales o en la calle cuando nos ven. Al final, los aficionados son conscientes de la situación del club y de que hemos venido todos haciendo esfuerzos, siempre encantados con que es un privilegio jugar aquí. Pero seguramente hay jugadores que han venido aquí cobrando menos dinero que en otros lados le podían ofrecer. Creo que la gente es consciente de eso y de que, con todos los problemas que hemos tenido también desde dentro, lo estamos llevando bien y hemos salido adelante. Estamos haciendo una muy buena temporada. Creo que la afición está agradecida con nosotros.

P. ¿Lo del 'play off' es solo una ilusión de la gente o es algo más? Cada vez que se gana, en la ciudad se fantasea con ello.

​R. Es normal que la gente tenga ilusión. Es normal que se crea. El fútbol va muy rápido y puede pasar de todo. La gente hace bien en ilusionarse con eso. La vida va de eso, de ilusionarse y soñar. Y esas coasas se hacen realidad cuando más crees. Desde dentro, sabemos nuestro objetivo, que es conseguir los 50 puntos cuanto antes. Y cuanto antes los consigamos, más tiempo tendremos nosotros también para soñar. Somos conscientes de que lo tenemos ahí, pero la distancia con el 'play off' son ocho puntos a día de hoy y con el descenso son once. Entonces, seríamos tontos de mirar solo hacia arriba. No debemos mirar solo hacia arriba por la distancia, aunque es verdad que es buena con el descenso, pero el fútbol va muy rápido y un día estás arriba y en cuatro partidos puedes estar peleando con los que están ahí abajo. Conscientes, con humildad y yendo partido a partido, que es como nos ha ido bien hasta ahora.

P. Parece que has encontrado tu sitio en Málaga. Hasta ahora, solo en Miranda habías podido disfrutar tanto de protagonismo como de un gran rendimiento. ¿Qué le ha hecho ser feliz aquí? ¿Hay similutudes entre ambos proyectos?

​R. Sí, la similitud que hay es que se ha confiado en mí desde el principio, que se me ha permitido fallar, que se me ha tenido paciencia. Cuando tienes esas cosas, es más fácil para un jugador sacar el potencial. El entrenador que me ha tocado en este momento, Pellicer, ha entendido todo lo que yo necesito para sacar mi máximo rendimiento y yo creo que en el Mirandés, tanto con Pablo Alfaro como con Borja también lo entendieron. Por eso, pude hacer dos años muy, muy buenos en Miranda y este año está yendo muy bien también en el Málaga con Pellicer. La similitudes son muchas.

P. ¿Y qué necesita Yanis para dar su mejor versión?

R. Sobre todo, que se me dé libertad para jugar y para fallar. Que si no se me da, también he sacado rendimiento en otros sitios, no soy de esos jugadores que solo juegan bien con la marea a favor. Cuando estoy con el agua al cuello, también puedo sacar lo mejor de mí. Pero está claro que cuando las cosas van bien, para todos es mejor. Este año, me está beneficiando que el entrenador que estoy teniendo me está dando la confianza desde el minuto uno y que cuando las cosas iban mal, me seguía dando confianza y me seguía diciendo que a él no le importaba que yo fallara. Eso es importante que te lo digan, porque dices "Hosti*s, estoy fallando, no me están saliendo cosas, pero el entrenador sigue confiando en mí". Eso hace que saques lo mejor de ti.

P. Y es que además tu juego es de arriesgar, de intentar sobrepasar líneas, no es una posición en la que vayas más a lo seguro. Y si no arriesgas...

R. Está claro. Y más mi fútbol, mi posición y sobre todo mi fútbol. Cuando mejor juego es cuando más imaginativo estoy, más cosas intento. Está claro que hay fallos, porque es normal, el fútbol consiste en fallos y aciertos. Y es cuando mejor rendimiento doy, cuando puedo hacer lo que se me pase por la cabeza, siempre y cuando haya un orden defensivo y un orden táctico. Pero en ataque, intento elegir siempre la mejor opción haciendo lo que a mí me viene bien en ese momento.

P. La lesión de Chavarría ha hecho mucho daño. Cuando terminas de romperla en el Málaga, es precisamente cuando empiezas a crear una gran asociación con el argentino.

​R. Es un jugador muy completo, un delantero muy completo. Si le doy los balones en un centro, los remata y van a gol o también se los doy al espacio o se los doy para asociar. Es un jugador que hace mejor a los compañeros, nos ha hecho mejor a todos. Es una pena ahora que no esté y lo echaremos de menos. Creo que cualquier equipo lo echaría de menos y no solo en el tema de los goles, todo lo que aporta en el campo nos daba mucho aire.

P. Menos mal que Luis Muñoz ya no es solo un '8', casi que se debería replantear ponerse el '9'.

R. Sí, sí. Cuando se lesiona un jugador importante, otros tienen que dar un paso adelante y Luis lo ha dado. Está metiendo goles aparte de todo lo que hace y es importante para nosotros.

P. ¿Qué tal los primeros días de Scepovic?

​R. Lo que he visto, tiene muy buena pinta. Es un delantero que nos puede aportar mucho. Es muy completo, se mueve bien. La verdad es que si tiene oportunidad, lo hará muy bien y nos puede aportar mucho. Además, es un jugador con una carrera muy buena. Ya ha demostrado, aquí en España sobre todo, lo que puede aportar.

"Muchos no querían venir en verano porque no se fiaban del Málaga"

P. Te lanzo dos nombres propios y me dices lo que te dé la real gana: Manolo Gaspar y Sergio Pellicer.

​R. Las claves de lo que está pasando. Son ellos los responsables. Y mira que los que jugamos somos nosotros, pero ellos son los máximos responsables del resurgir del Málaga. Muchos lo daban por muerto, y es verdad que estaba en una situación mala, pero esas dos personas son las personas clave. Son las mejores personas que le ha podido pasar al Málaga en este momento porque entienden la situación, que han estado en el barro, con humildad, trabajadora... A Pellicer no le tiembla el pulso para poner a un jugador o a otro, sea el nombre que sea, sea del filial o no. Eso ha hecho que todo el mundo crezca, que todos estén en alerta. Y el tema de Manolo Gaspar, con el dinero que ha tenido y los jugadores que ha traido. El poder de convinción que ha tenido... Es verdad que el escudo del Málaga facilita las cosas, pero ya te digo yo que como estaban las cosas... Yo hablé con mucha gente en verano y muchos no querían venir porque no se fiaban de lo que iba a pasar. Y Manolo ha traido jugadores y ha apostado por jugadores como yo y le ha salido bien. Al final, en eso consiste un director deportivo, en indentificar jugadores con potencial por poco dinero. Ahí está el verdadero director deportivo.

P. Porque a Haaland y Mbappé todos los ficharíamos.

R. Claro, es así. El mérito está en los jugadores que ha traido baratos y que otros equipos igual de nombre de la categoría no se fiaban. Él los ha cogido y ahora jugadores de este Málaga, seguramente, el año que viene los van a querer muchos equipos. Y el que ha dado el paso y se ha arriesgado es Manolo Gaspar. Y eso es un director deportivo de verdad y de nivel.

P. Dices que muchos jugadores no se fiaban de ir al Málaga, pero tú sí lo hiciste. ¿Por qué?

R. Porque yo tengo una relación con mi representante especial. Lo que él me dice va a misa. Él me dijo que no iba a haber problemas. Que Manolo Gaspar le dijo que no iba a haber problemas. Y aquí estamos. Y mira, las cosas están yendo bien y te aseguro que muchos jugadores de los que no quisieron venir se estarán arrepintiendo ahora.

P. Recientemente, en BeSoccer Pro sacamos algunos datos que demostraban su buena temporada, así como la de Joaquín Muñoz. Ambos estaban en el 'top 10' de mejores regateadores de la categoría, no sé si es algo que comentáis entre vosotros e incluso si llega a haber cierto pique.

​R. Sí, nos vacilamos. Él me dijo "sí, pero te voy ganando, máquina" y cosas así. Tenemos una relación especial. Está claro que son cosas buenas. El regate se está perdiendo y si se utiliza de manera efectiva es un aspecto del fútbol determinante porque lo más difícil es meter gol y lo otro más difícil es regatear. Un buen regate te rompe una línea defensiva y en una liga como la Segunda División, con los equipos tan bien ordenados, un regate te puede generar muchas cosas. Creo que lo estamos viendo este año con nosotros y te das cuenta que los equipos ya cada día nos hacen más ayudas defensivas, nos hacen más dos para uno e incluso a veces tres para uno porque saben que estamos generando muchas cosas en el uno para uno y en el regate. Si pasan esas cosas, es que lo estamos haciendo bien. Es nuestro fútbol y es lo que más nos gusta, tanto a mí como a Joaquín. Sé por su boca que son cosas que le encantan y a mí me flipa el regate. Es lo que más me gusta del fútbol, son cosas con las que disfrutamos y que vamos a seguir haciendo. Por mi parte, siempre lo voy a hacer.

"¿Si seguiré el año que viene? No te puedo contestar..."

P. Hasta aqui ha habido algunos 'besitos', pero ahora te voy a hacer alguna pregunta un poco incómoda también.

R. Sí, dale. Sin problemas.

P. La pregunta del millón: ¿se queda Yanis el año que viene?

R. No lo sé. No te puedo contestar. Ojalá te pudiera decir que sí o que no, pero no lo sé. En el fútbol pasan muchas cosas. Una de las cosas, porque tampoco depende de mí. Hay un segundo equipo, que es el Almería, que tendrá que decidir qué hacer conmigo en verano. Y bueno, y el Málaga también tendrá que ver. Todos sabemos la situación económica del Málaga. Vamos a ver, quedan dos meses y hay que ver muchas cosas. Siempre he dicho que soy muy feliz aquí, pero son cosas que no dependen de mí.

P. El club ya reconoció públicamente que, a día de hoy, es imposible afrontar la opción de compra, pero algo estarás haciendo muy bien cuando incluso en las redes ya hay quien quiere abrir una cuenta para ayudar a llegar a esa cifra.

​R. (Risas) Lo he visto, lo he visto. La afición me está apoyando mucho y está muy contenta conmigo, y eso me ayuda cada partido. Sin saber si me voy a quedar el año que viene, voy a luchar cada partido por este escudo y por la gente que me apoya. Soy muy agradecido y cuando la gente me trata bien, yo doy el 100%. Agradezco ese tipo de gestos porque yo intento darlo todo en el campo, con más o menos acierto, para este club.

P. Tebas dijo recientemente que es posible que al Málaga le permitan aumentar considerablemente su límite salarial. Quizá eso te acerque un poquito más.

​R. Siempre puede ayudar, no solo a mí, sino a los demás jugadores porque con la buena temporada que están haciendo muchos, el año que viene tendrán ofertas y hay que hablar con sinceridad. Estamos hablando de un fútbol en el que hay tema económico para muchos jugadores. Si viene un equipo y te ofrece diez veces más que el Málaga, te lo vas a pensar. Las cosas como son. Pero no te hablo por mí, te hablo del fútbol en general. Y a la hora de fichar jugadores, Manolo tendrá menos problemas. Porque si va a querer traer buenos jugadores y no les puede ofrecer mucho, se lo van a pensar. Si el año que viene, el Málaga te ofrece buen dinero y es el Málaga, dime tú qué tienen que pensarse los jugadores. está claro que va a ayudar mucho si se puede ampliar el límite salarial. Si hay gente que ha querido venir aquí cobrando poco, imagínate cobrando un poco más.

P. El Almería tiene serias opciones de ascenso, no sé si eso sería un impedimento extra o facilitaría que te quedaras. Primera es Primera...

​R. Algo va a influir, está claro. Hay que saber qué tipo de club es el Almería, que tiene mucho dinero. Hay que ver qué pasa, no sé si se va a contar conmigo. Yo sé que están contentos conmigo por la temporada que estoy haciendo porque me llegan mensajes y algún directivo ya se ha puesto en contacto conmigo para darme la enhorabuena, para decirme que que están contentos conmigo... Pero ya sabes cómo es el fútbol, las cosas cambian mucho. No sñe lo que va a pasar ni qué decisiones tomarán si están en Primera o en Segunda. Tienen muchas opciones de subir y hay que esperar. Tomen una u otra, no es que sea bueno o malo para mí, es que será estar en un sitio o en otro.

P. Los aficionados del Málaga no saben si desear que el Almería suba o no para que te quedes. ¿Qué les recomiendas?

R. ¡Que suba, que suba! Hazme caso (risas).

P. Una más de rumores. También salió tu nombre no hace mucho en los futuribles del Athletic.

R. La temporada que estoy haciendo no está pasando desapercibida y eso es bueno para mí. Con el mercado tan limitado que tiene el Athletic, tiene que estar pensando en jugadores que estén a su alcance y de su filosofía. Y yo soy un jugador que entra en esa filosofía. Están atentos y es normal, hacen su trabajo y tienen a todos los jugadores controlados. Es un halago para mí que me puedan estar siguiendo y eso me invita a seguir haciendo las cosas bien.

La tanda de penaltis de BeSoccer

Y para terminar, como creo que esto ha sido un claro empate, vamos con unas preguntas a modo de tanda de penaltis.

P. Jugador que más le ha sorprendido.

​R. Chavarría, lo dije ya en una ocasión.

P. Su preferido de la plantilla.

​R. Espérate a ver... Juande.

P. El resultado más injusto de este año.

​R. Contra el Mirandés.

P. Tu mejor partido este año.

​R. Contra el Fuenlabrada allí.

P. Un reto personal para este año.

​R. No sé, no me suelo poner cifras ni nada. Intentar estar al máximo nivel el resto de partidos, es lo más importante.

P. Un sueño colectivo para este año.

​R. ¿Con el Málaga? Jugar el 'play off'.

P. ¿Qué ve Yanis en la tele? O en Netflix o donde lo vea...

​R. Veo muchas series... Pero ahora Plim Plim. Veo Plim Plim por mi bebé (risas). Todo el dia con Plim Plim. Me encanta Plim Plim.

P. ¿A qué juega Yanis en la Play?

​R. Al NBA.

P. ¿Qué app es la que Yanis visita diariamente?

​R. La de la NBA es lo primero que miro cuando cojo el movil, los resultados de la noche. Porque los partidos son muy tarde y no puedo verlos.