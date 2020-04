"Cada jugador es un proyecto que se ayuda del equipo para crecer"

P: Ante la grave situación actual, ¿qué te parece que la decisión de la Federación sobre cancelar las ligas no profesionales (Segunda B y Tercera) y cómo crees que se va a acabar la temporada?

Es muy complicado responder porque estamos hablando de la salud. Estamos luchando ante algo que no conocemos y supongo que estarán estudiando diversos escenarios. Es muy difícil. Yo creo que hay que jugar porque las competiciones están para eso, pero más allá de eso está la salud. Si no se juega ¿a quién beneficias? Es muy complicado.

Imagino que tanto la Liga como la Federación estarán estudiando diversos escenarios que se puedan dar pero ante todo, estamos ante algo que no conocemos y no sabemos qué nos va deparar.

P: ¿Cómo crees que afecta esta situación a jugadores y entrenadores? Hay contratos que finalizan en junio…

Está afectando mucho porque si no hay entradas, las salidas son más complicadas. A nivel económico, los clubes –si hablamos del fútbol de élite- mueven grandes cantidades de dinero, pero a nivel de estructura y trabajadores influye muchísimo.

Y si me pongo a pensar en categorías como Segunda B y Tercera va a ser muy dañino porque el mundo del fútbol mueve muchas masas. Va a ser muy complicado para los futbolistas, entrenadores, clubes y el aficionado porque el fútbol está para el aficionado y es el principal asistente y animador. El palo es grande.

P: Como entrenador que has estado en Segunda B durante varios años, ¿cómo puede afectar a un club de esta categoría no poder ascender o que no haya descensos?

Para los equipos que están en 'play off' y que han invertido dinero para estar ahí, pues imagínate, porque el subir de categoría te da unos ingresos mayores. Y no descender…bueno te da una bola extra, pero como decía al principio, lo primero es la salud. A mí me gustaría, como se suele decir, demostrarlo en el campo.

Para esos equipos va a ser muy duro porque todos los ingresos de cafeterías, propaganda, entradas, publicidad se han ido. Va a ser muy complicado.

P: Este año no has podido dirigir, ¿a qué se dedica en el día a día un entrenador que está sin equipo?

Lo primero disfrutar de la familia, eso es fundamental. Yo llevaba mucho tiempo fuera de casa y no podía.

Después me organicé como un trabajador normal. Me levantaba, llevaba a mi hijo al colegio, hacía deporte y, a partir de ahí, los lunes me dedicaba a clasificar los partidos del fin de semana que había visto y después me hacía un planning semanal de qué partidos ver y qué jugadores ver.

Por la mañana hacía informes de partidos y jugadores y por la tarde igual hasta que volvía mi hijo a casa. Los fines de semana intentaba ver en directo el partido del viernes y el sábado y domingo me intentaba organizar para viajar para ver al Albacete, al Fuenlabrada, Alcorcón, filiales de Madrid y si no, a otras zonas.

Después alguna semana he ido a algunas charlas o a ver trabajar a compañeros para seguir formándome.

P: Al final un entrenador tiene que estar todas las semanas pendiente por sí suena el teléfono…

Sí, pero en mi caso, al solo poder entrenar en España era más complicado. Cuando estás en un club te centras mucho en ese club y conoces la competición, entonces en ese parón aproveché para ver mucho fútbol y hablar con compañeros.

P: En muchas ocasiones has recalcado la importancia de lo colectivo y de lo pasional en un equipo. ¿Cómo de importante es la confianza de los jugadores en su entrenador y la motivación en un vestuario?

Yo siempre digo que un entrenador es un gestor de recursos humanos y tiene que ganarse la confianza de los chicos. Esa confianza se gana siendo sinceros e intentando ayudarles a que crezcan. Ellos quieren crecer y se dan cuenta que necesitan gente su lado para ello.

Nosotros tenemos la suerte de estar cerca de ellos y ayudarles. Con ese grado de confianza y sinceridad hay que empujarles para que saquen sus mejores versiones y sigan creciendo. Yo siempre digo que cada jugador es un proyecto pero que se ayuda del equipo para crecer.

P: Has estado muchos años en la academia del Atlético de Madrid... ¿Tu mayor satisfacción es haber subido muchos jugadores al primer equipo?

Sí, yo creo que al final para los entrenadores que trabajamos en la base, nuestra ilusión es que los jugadores con los que has trabajado puedan participar en el primer equipo o en la élite. Yo he disfrutado mucho, veo a los chicos que están en la élite y han participado, y para nosotros es una satisfacción muy grande.

P: Para un entrenador ¿Es más difícil entrenar a futbolistas que están en la base o a profesionales?

Yo tenía miedo de mi paso de formación al Almería y al final creo que tienes que ser igual. Tienes que ser el mismo, ser sincero, intentar ayudarles y que ellos vean que les ayudas. Al final esto es un juego en el que hay que ayudar a los chicos a que se acerquen a lo que realmente es el jugar. Más allá de las categorías. Muchas veces hablamos de chicos de 17 años, ¿si son buenos por qué no pueden jugar en el primer equipo? o hay chicos que son lentos pero son inteligentes… al final, nosotros tenemos que ayudarles a que jueguen.

P: Has podido entrenar a la generación de 1999-2000. ¿Ves potencial para el futuro?

Enorme. Yo creo que las generaciones del 97, 98, 99 ya estuvieron ahí, pero las que vienen en el Atlético de Madrid son una generación…. es que estamos hablando de Camello, Mollejo, Marcos, Roro. Pero tampoco nos podemos olvidar de la anterior: Solano, Toni Moya, Darío… hay una cantidad de futbolistas que es verdad que el Atlético de Madrid en sus categorías inferiores está trabajando muy bien.

P: A raíz de esto, ¿cómo estás viendo a Mollejo, Borja Garcés y Montero?

Mollejo yo creo que se describe él solo por lo que está haciendo en el Dépor. Es un ganador, irradia entusiasmo, ilusión y sus capacidades para ser futbolistas son máximas. Yo como se suele decir con Mollejo a la guerra.

Montero está bien, está creciendo mucho, jugando bastante, ha salido de su zona de confort del Atlético de Madrid para ir a un club a luchar y a sufrir. Es un chico que siendo zurdo, domina muy bien el espacio de central y creo que su cesión al Dépor le puede venir bien.

Y luego Borja Garcés fue una lástima su lesión porque se produjo cuando mejor estaba, pero yo creo que está volviendo otra vez y volverá a ser el que conocíamos. Ya marcó y está teniendo minutos y ojalá le vaya bien porque se lo merece.

P: ¿Crees que Mollejo acabará triunfando en el Atlético del Cholo Simeone?

Yo creo que Mollejo tiene unas condiciones y capacidades enormes, pero nadie te puede decir si va a triunfar o no. Yo creo que tiene muchas virtudes y ojalá pueda triunfar en el Atleti, pero ver más allá de la actualidad es muy complicado. Pero está en el camino y en uno muy importante.

P: En varias ocasiones has dicho que te gustan los equipos que dominen muchas fases del juego. ¿Eso quiere decir que no te gusta encerrarte en un estilo muy concreto? ¿Cómo te definirías como entrenador?

A los chicos hay que ayudarles y ayudarles a que conozcan. Que conozcan el espacio donde juegan. Yo siempre hablo de en dónde y con quiénes. A partir de ahí, podíamos establecer una discusión sobre el modelo, estilo…etc. Pero yo creo mucho en ayudar al chico a que conozca porque dentro de un partido hay muchos subpartidos y nosotros como entrenadores tenemos que ayudarles a que desarrollen eso en los espacios de juego.

El otro día hablaba con un compañero sobre la importancia del espacio. ¿Definirme? A mí me gusta saber primero dónde y con quiénes porque nosotros tenemos que ayudar al chico a que se desarrolle en el juego. Me gusta mucho el jugar, por eso es importante conocer el espacio donde está.

P: Tu última experiencia ha sido en Almería, ¿cómo ves al equipo y la Segunda División en general?

El Almería está bien, yo creo que pasó el bache que pasan todos los equipos en esta categoría tan difícil y larga. Arriba con Darwin y con Juan, César, Lazo…yo creo que tienen un equipo muy interesante y ojala que consigan su objetivo.

La segunda es una categoría súper bonita para el aficionado es preciosa porque nunca hay un dominador. Se compite muy bien, hay muchas cosas interesantes y si se vuelve a la competición va a estar muy interesante por arriba y por abajo.

P: ¿Qué planes tienes para el futuro y dónde te ves entrenando?

Me planteo el presente, el futuro ya vendrá. Yo estoy continuado con mi formación, estoy aprovechando para ver, para discutir, para hablar con compañeros. Quiero entrenar, pero esto es una cosa que no domina uno. Me gusta vivir el presente y en el momento donde pueda surgir una oportunidad intentar estar preparado para afrontarla.