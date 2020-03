Entrevista 'BeSoccer': "Le he dicho a mi familia que haga la compra ahora que puede"

Johan Andrés Mojica (Palmira, Valle del Cauca, Colombia, 21 de agosto de 1992) nos atiende por teléfono en una gris tarde de viernes. Y no solo por el tiempo. La cuarentena avanza y las noticias en España no son todo lo buenas que desearíamos. Sabe que, aunque aún en su tierra natal no están en una situación tan grave, el efecto dominó puede sumirles en un estado parecido al que vive la sociedad española. E intenta evitarlo con su granito de arena a modo de recomendaciones a sus familiares. El lateral izquierdo lo juega prácticamente todo en el Girona, que ocupa plaza de 'play off', y no esconde que el objetivo es intentar alcanzar las posiciones de ascenso directo a Primera División, aunque el COVID-19 nos obliga a pronunciar su nombres antes que acordarnos del balón.

Pregunta - Por desgracia, no podemos empezar con otro tema. ¿Cómo lleva la cuarentena por el coronavirus?

Respuesta - Gracias por la invitación. Es un tema bastante delicado, pero hay que acatar las recomendaciones que se dan por parte del Gobierno y Sanidad. Estoy en casa, tranquilo, haciendo los respectivos ejercicios a diario que no se pueden dejar de hacer. Poco más, porque en casa... Cuidarte, evitar el contacto con otras personas y acatar las órdenes.

P- Todos intentamos mantenernos en forma desde casa, pero para un deportista profesional, acostumbrado a una gran actividad física diaria, debe de ser una tarea difícil adaptar su rutina a esta situación.

R- Obviamente no es lo mismo, pero se hace lo mejor posible. El cloub nos da ciertos planning detrabajo para desarrollar en casa. Con lo que nos han enviado lo que se pretende es perder la menor forma posible.

P- ¿Qué hace Johan Andrés Mojica para distraerse en estos días tan extraños?

R- Estoy en constante comunicación con mi familia que está en Colombia. Intento ayudar un poco con lo que aquí esta bastante evolucionado con recomendaciones. Nos reunimos online con los compañeros a jugar un rato a la play, estoy haciendo un curso de inglés también... Ahí me ocupo bastante. Obviamente, quedan ratos libres, pero con esas tareas que hago durante el día, el día se va un poquito más rápido.

P- Los datos oficiales a 19 de marzo eran de 108 contagiados en Colombia. ¿Cómo están viviendo su familia y amigos esta situación en su país?

R- Dándole recomendaciones sanitarias, la primoridal es que se queden en casa y sigan las instrucciones que empezaron a darse ahora en el país, como que hagan la compra ahora que están a tiempo antes de que entren en cuarentena. A partir del lunes, no se puede entrar ni salir del país allá en Colombia, ellos ya están en casa desde que dijeron eso. Lo que mejor viene es quedarte en casa.

P- ¿Cómo procedió el Girona con todo esto del coronavirus?

R- Se entrenó hasta cuando LaLiga dijo. El club acató las órdenes, el viernes fue el último entrenamiento. El fin de semana ya entramos en la cuarentena. El club fue muy correcto y directo a la hora de actuar. En el vestuario había mucho líquido antibacterial, mucho aseo, nos tomaban la temperatura antes y después de los últimos entrenamientos... Se estuvo bastante pendiente con eso y gracias a Dios no ha habido ningún compañero ni nadie del cuerpo técnico contagiado.

P- Este parón obligado les ha pillado en una buena racha de resultados. ¿Cómo está siendo la temporada en la siempre complicada Segunda División?

Está bastante competitiva. Estamos en los puestos de arriba y esperemos que nos venga a mejor esta parada. Hay equipos que traen cierta racha, sea buena o no tan buena, y puede que este parón te venga bien o no. Esperemos que nos venga bien y que entremos con pie derecho tras esta pausa. Vamos bien, estamos con mucha confianza, ganas de cumplir el objetivo y, a falta de estas fechas, hay que tratar de ganar todos los partidos posibles para intentar el ascenso directo. Habrá que ver cómo se van dando también los resultados de los que van arriba, pero sabemos que si cumplimos con ganar todo lo posible, tenemos muchas más posibilidades de llegar.

R- Dentro del buen año del Girona, usted está siendo una de las piezas importantes del equipo.

Estoy contento de tener continuidad, todas estas participaciones. Aporto todo el futbol que puedo, tanto defensivo como ofensivo, anímico, el liderazgo, la experiencia que tengo... Todos estamos haciendo un buen trabajo, desde el más joven hasta el jugador con más experiencia. Todos aportan, se nota bastante, todos se cuidan en lo físico y ayuda en su tarea. Es un equipo bastante comprometido, por parte del cuerpo técnico, medico, terapeutas... Vamos a intentar lograr el objetivo en esta temporada.

P- Lleva siete temporadas jugando en España. Su ascenso fue rápido, ya que en 2012 fichó por Deportivo Cali y en 2013 ya desembarcó en el Rayo, y su llegada a la élite, duradera. No todos pueden decir eso.

Gracias a Dios y al trabajo desde que soy profesional. Ha sido con mucha disciplina, constancia y los resultados que se han dado han sido bastante positivos. Llegué en 2013 a España en julio y me he mantenido en el fútbol de élite. He tenido la suerte de jugar estas siete temporadas en España, contento con eso. llegar el primr año y ser llamado a la Selección Colombia con 21 años. Y debido al nivel que tuve con el Girona el primer año que estuvimos en Primera pude jugar todo el Mundial con Colombia y mantenerme todavía. Es un trabajo que me propuse hacer y gracias a Dios estoy cumpliendo.

R- El gol, en Segunda, se vuelve aún más de oro si cabe. Y todo debe ser más fácil con un 'killer' de la categoría de Stuani en el equipo. Y eso que los rumores le alejaban día sí y día también de Montilivi

Gracias a Dios tenemos al goleador del torneo. Stuani, a parte de ser excelente futbolista, es excelente persona y compañero. Ahora, con lo que ha venido demostrando y sus goles nos da tranquilidad a nosotros. Se siente en un excelente momento y plenitud de condiciones. Nos viene muy bien.

P- ¿Qué opina de la posible reanudación de LaLiga y la posibilidad de comprimir al máximo el calendario?

Al final, lo que decidan es lo que tenemos que actuar. Si exigen jugar cada dos, tres o cuatro días, para eso tenemos que montar un plan de trabajo, adaptarnos a eso. Al final, somos futbolistas de un gran club como el Girona y los otros participantes del torneo también son futbolistas de sus clubes y tienen que acatar órdenes. Si se decide eso, bienvenido sea. Pero al nivel físico, no es lo más conveniente estar jugando cada dos o tres días. Puede que pase factura, esperemos que no sea el caso en el equipo. Es bastante arriesgado competir en días tan seguidos.

R- Hablaba anteriormente de su llegada a la Selección, en la que se mantiene y con la que iba a jugar las Eliminatorias (clasificación en Sudamérica para el Mundial) y la Copa América.

Muy contento desde que llegué. Lastimosamente, por una lesión que tuve no pude seguir por un tiempo, pero ya hace un año y medio que estoy recuperado y pude volver. No es fácil volver de una lesión de rodilla y estar en la Selección. Muy contento por eso, íbamos a jugar los partidos de Eliminatorias, se aplazaron, también la Copa América, que era en nuestro país y en Argentina. Triste por eso, pero todo pasa para bien y lo importante es tener esa continuidad en el club para seguir en la Selección Colombia, que la competencia es bastante fuerte.

P- En BeSoccer, la comunidad colombiana supone una parte importante de nuestros seguidores. ¿Sigue el fútbol colombiano?

R- Siempre sigo la Liga Colombiana, sigo mucho a los equipos del Valle, al América y Deportivo Cali, en especial a este, que me dio la oportunidad de debutar en Primera. Es el equipo de mi ciudad, como el América, lo sigo bastante y veo toda la Liga. Un saludo a todo el fútbol colombiano.