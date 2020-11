Entrevista BS: "Sinceramente, el último día pensé que mi llegada al Málaga no se daría"

Los bigotes han vuelto al fútbol. Bueno, ahora son bigotitos. Finos y cuidados al milímetro que poco tienen que ver con aquellos mostachos tochos y de todo menos simétricos de tiempos pasados. De esos de ahora hay algunos en el Málaga. El 'Clan de los bigotitos' ya llaman algunos a los Matos, Jozabed y Joaquín Muñoz, entre otros.

Este último atendió a BeSoccer para desgranar sus sentimientos como jugador del equipo de su ciudad, cómo vivió su llegada en los últimos minutos del mercado, qué tal ha ido su recuperación y algunas cosas de su pasado.

Ni a propósito llega esta entrevista en mejor momento. Ya llevas dos entrenamientos con el grupo, ¿cómo te encuentras? ¿Está totalmente olvidada la lesión?

Sí, al final es una lesión que es un poco jodida porque una recaída significaría estar más tiempo lesionado de lo que he estado. Hay que tratarla con cuidado. Cuando me he sentido bien y cómodo, lo he dicho y hemos visto que la lesión está totalmente curada y hemos decidido tirar para adelante.

¿Estás disponible para el domingo?

Estoy... Yo creo que sí. La última palabra la tienen los servicios médicos, pero yo me veo bien. Estoy entrando en el grupo, es cierto que algunas tareas no me dejan todavía terminar en el entreno, pero espero que en estos dos días (viernes y sábado) pueda hacer una sesión completa y pueda estar disponible.

¿Cómo has vivido el inicio desde fuera? Siempre se dice que se vive peor que estando dentro.

Hombre (risas). Soy un chico al que le encanta hacer deporte y el fútbol en general. La tensión que se vive desde fuera de ver que no puedes aportar... Aunque bueno, siempre puedes aportar, pero estar en el campo y poder jugar... Se vive diferente. Es un sentimiento que, al fin y al cabo, parece que es un sentimiento de dolor porque no estás disponible para hacer lo que te gusta.

Los malaguistas aún no te han podido disfrutar en directo. ¿Qué tipo de jugador es Joaquín? ¿En qué posición está más cómodo y qué cualidad y defecto principales quiere potenciar/corregir en el Málaga?

Bueno, en directo vamos a estar todavía unos meses sin poder vernos. Es una pena todo esto del COVID-19 y que no se podrá llenar La Rosaleda. Sería un puntazo. Como jugador, esto siempre se me da muy mal, lo de definirme a mí. Soy un chico eléctrico, trabajador, fuerte en el uno contra uno. Yo creo que esas pueden ser mis virtudes. Soy un jugador bastante rápido. Me suelen comparar mucho con Jesús Navas, estilo extremo de los de antes de uno contra uno poner y centros y de los que van quedando menos a día de hoy.

En el esquema de Pellicer, ¿en qué posición te ves mejor? Aunque entiendo que, como se suele decir, estás disponible para jugar hasta de portero si hace falta.

Me da igual, incluso de portero. Mientras pueda tener minutos... No te podría decir una posición. Estoy acostumbrado a jugar por fuera estos últimos años, pero en mi etapa de juveniles jugaba de mediapunta e incluso de '8'. Me amoldo a lo que pida el míster.

Al fin juegas en casa tras algún que otro amago en mercados anteriores.

Es verdad que en otros momentos salió esta posibilidad. Es cierto que la plantearon demasiado tarde (el pasado invierno) porque ya tenía en otros casos cerrada ya mi incorporación a otros clubes (Mirandés en aquel caso) y, como yo dije, esta vez no se podía escapar. Estaban ahí desde el principio y ya sabes tú la ilusión para un niño malaguista, criado aquí, entre Miraflores y el Carrefour Rosaleda, que estoy a un minuto del estadio. Era algo importante y muy ilusionante para mí.

Tu fichaje se hizo de rogar hasta los últimos minutos, ¿cómo lo viviste?

(Risas) Si te cuento cómo lo viví... Estaba los días anteriores más atacado. El último día pensaba, sinceramente, que no se podía dar y lo pasé en casa tranquilo. Estuve hasta las nueve viendo series. Estaba con mi agente, pero ya no sabía qué hacer. Sinceramente te digo, pensaba que no iba a salir. Entonces me llamaron a eso de las once, yo estaba pendiente al móvil por si salía cualquier cosa y me llamaron y estaba preparado para salir 'escopetao'.

Vamos al turrón. Llega el Sabadell, que parece haber remontado el vuelo tras un arranque complicado...

Sí, al final es lo que hablamos. En esta categoría, ni uno es tan bueno por ganar tres partidos seguidos ni es tan malo por perder tres partidos seguidos. El Sabadell no se si llevaba cinco o seis derrotas o llevaba un punto y ha ganado dos partidos seguidos (antes del partido ante el Almería del jueves) y está arriba. Esta competición, lo bueno y lo malo que tiene es que dos partidos te cambian. Puedes estar arriba y dos partidos te cambian. Hay una diferencia de puntos entre la salvación y el 'play off' de ascenso muy corta. Es cierto que el Sabadell está trabajando bien, como todos los equipos, y viene en una dinámica muy buena, muy positiva. Iremos allí como vamos siempre, con la ilusión de sacar los tres puntos.

Dentro de esa igualdad de la que hablas, que en Segunda no existe esa tierra de nadie que sí hay en Primera, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo real de este Málaga?

A ver, nunca hay que quitarse objetivos de la mente. Es cierto que el primer objetivo, y todo el mundo tendría que pensarlo, sería el tema de la permanencia. Después de todo lo que pasó del club, de las salidas, de toda la gente que llegó nueva, este equipo se está construyendo y se están haciendo las cosas muy bien. Nuestro primer objetivo por tachar de la lista serían los 50 puntos. A partir de ahí, todo lo que venga pues seria un reto muy ilusionante el poder seguir creciendo.

Y dentro de estos cambios de los que hablas, con muchas salidas y entradas, ¿qué jugador te ha sorprendido más de la plantilla?

Sería muy... ¡Déjame, Guiri! Es mi perrilla (risas). No te podría decir uno, porque todos los chicos están trabajando muy, muy bien.

Sí, pero a tí, igual que a los demás nos desde fuera, alguno te ha tenido que sorprender del equipo.

Pues que quieres que te diga. De los que más me ha sorprendido, Caye. Me sorprendió porque, en mi época del Atlético de Madrid, jugamos el 'play off' de ascenso a Segunda y yo seguía al Recreativo de Huelva. Veia a Caye, que era delantero del Recre en ese momento, y decía: 'Este chico es muy bueno. Es un delantero muy bueno y me encantaría jugar con él'. Yo decía: 'Es una bomba'. Y qué casualidad que, dos años después, me lo he encontrado aquí. Y me sigue pareciendo que es un jugador muy, muy top. Y se lo he dicho a él, porque me parece que es muy bueno. Pero hay compañeros también que se dejan el alma, luchan y trabajan y la verdad es que este Málaga está construyéndose y si todos vamos a una, va a ser bonito este año.

Me hablabas antes de La Rosaleda. Alguien que ha crecido a poquitos metros de ella, quizás tiene todavía ese sueño pendiente de una Rosaleda llena y del ambiente que se solía vivir cada domingo en Martiricos.

Es un sueño bonito llegar aquí, y después te pones a pensarlo y te queda una espinita clavada de que la gente no pueda entrar. Es una lástima, hay mucha gente que nos anima desde casa y sería bonito jugar algún partido con el estadio lleno. Yo sé que este estadio, con la ilusión que hay y la gente que hay, se llenaría.

Es verdad que hay ilusión renovada en la afición y ya presume de algo que faltaba últimamente en el Málaga: identificación y orgullo. Y tú, joven, ambicioso y malagueño, parece que has caído de pie pese a los problemas físicos. ¿Tienes esa sensación?

Siendo sinceros, siempre que hay alguien de la casa, o sea, soy un chico malagueño y tal, todo el mundo está ilusionado. Lo único que puedo decir es que estoy muy contento de estar aquí, es un orgullo representar al equipo de tu ciudad donde has crecido y qué te voy a contar, Carlos. Es verdad que hay una ilusión muy nueva en la afición porque llegaron chicos muy jóvenes, que vienen con muchas ganas de afrontar este nuevo proyecto y, al final, Málaga es una ciudad especial. Es un club especial, siempre ha sido un club que ha estado al máximo nivel del fútbol y es algo bonito para todos, tanto para la afición como para los jugadores.

Echemos la vista atrás. Tus inicios en el Puerto Malagueño te llevaron al Atlético, muy joven, junto a tu hermano Rafa. Brillaste en las inferiores y debutaste con el primer equipo, ¿pero qué pasó para no tener sitio allí?

El ir allí era un reto bonito. Lo mismo que jugar aquí lo es para un chico malagueño, jugar en un grande es un reto bonito para un chico que sale de un club de barrio. Mis primeros años allí, me tiré cuatro años, iba un poco, sinceramente, con el miedo de '¿y si llego y no juego? ¿Y si allí hay muy buenos jugadores?' Pero una vez que te metes en la órbita y empezas a rodar junto a ellos... Te haces mejor jugador. He aprendido un montón de cosas. El tema de más adelante, debuté con el filial siendo un juvenil, luego estuve jugando con el filial, luego ascendí al primer equipo con ficha del filial, entrené todo el año con ellos y fue una temporada de las más bonitas de mi carrera hasta el día de hoy. El estar junto a la que puede ser una de las diez plantillas mejores del mundo y aprender de ellos... El tema de no seguir mi carrera en un lado o en otro, como ya dije en su momento, son situaciones en las que hay que tomar decisiones. Y tu crees que algo es bueno para ti, que es bueno para seguir creciendo en tu carrera deportiva y así fue la decisión de salir del club. Le estoy superagradecido porque me formaron como jugador, pero sobre todo como persona. Estoy muy satisfecho con esos cuatro años que pude disputar ahí, en las filas rojiblancas, y agradecido con todo lo vivido.

Y llega el momento en el que decides salir de la burbuja de un grande, que nunca es fácil, y se presenta la opción del SD Huesca, donde incluso cuentas con el visto bueno del entrenador, pero no cuajas allí. ¿Qué pasó?

Es una situación rara. A mí me habían dicho unas cosas y presentaron la oferta, pero luego no sé si eso que me dijeron era cierto del todo. Al final, llegué allí y no tuve una oportunidad nunca. Es una sensación de que se me quedó una espinita de que hayan apostado por mí y que no haya podido disputar ni un solo partido como titular, ya no te digo en un año, sino en dos. Y dos años de cesiones... No sé, nunca vi que, tanto que me llamaban y tanto me prometían... Al fin y al cabo, es una espinita para mí porque no he tenido la oportunidad de demostrar mi talento y sabes que muchas veces, que no es excusarme, pero muchos jugadores lo dicen: si te encuentras en un sitio que no están cómodo, medianamente a gusto y no tienes confianza, en tu juego influye. Y no sé, puede ser que haya pasado también de mi parte y no me mereciera esa oportunidad. No te puedo contar más nada.

Luego sale la oportunidad de irte al Mirandés, con la opción del Málaga que al final no se dio, y llegaste a un sitio en el que viviste de muy cerca el sueño de la Copa del Rey. ¿Qué tal tu experiencia allí?

De Anduva solo tengo palabras de agradecimiento. Tanto al presi como al 'Chemita', a la gente del pueblo, a los del restaurante al que iba a comer... Con toda la gente. Es un pueblo donde se vive el fútbol de una manera brutal. Es un ambiente que parece una familia. Tuve la suerte de dar con un vestuario que también me acogió desde el primer día me hicieron sentir uno más y todo eso influye en tu manera de ser y en tu juego. Solo tengo palabras de agradecimiento porque el míster también me dio esa oportunidad de seguir creciendo como jugador y muy feliz. Allí estuve muy, muy a gusto esos seis meses en los que estuve.

Vuelves a Huesca y se presenta esta oportunidad del Málaga. ¿Hay algo de pensamiento en el futuro? Posibilidades o intención de quedarte en el Málaga.

Nunca se sabrá. Eso es el futuro y hay que vivir el presente. Un día estás aquí, otro en el otro lado y la vida del futbolista es esa. Dar saltos e intentar acomodarte en una ciudad. Es bonito jugar para tu ciudad, con tu familia, con tus amigos cerca... Es superbonito. Pero a veces los sueños también se acaban y hay que volver un poco a la realidad. Tengo mi contrato en Huesca, donde tengo este y dos años más. Y también estoy superagradecido a ellos, proque al final han sido los que me han metido en el mundo del fútbol profesional y han sido los que han apostado por mí, aunque luego no se haya dado que haya podido jugar allí. Pero me han cedido en otros clubes profesionales y estoy creciendo como jugador.

Para terminar, el equipo viene de dos derrotas de las que no son sorprendentes, aunque siempre se quiera ganar. ¿Qué mensaje manda el 'Clan de los bigotes', como algunos ya os apodamos, a esa afición tras estos dos partidos?

El mensaje es tranquilidad. El equipo está en proceso. Es cierto que hemos perdido dos partidos, pero también hay que mirar los partidos que hemos perdido, que son dos de los 'gallitos' de la categoría. Siempre competimos al máximo e intentamos ganar a cualquier equipo, pero pasa que también se puede perder. Eso le pasa a cualquier equipo. Si ganaras todos los partidos, en diciembre estabas en Priemra. Eso es muy difícil hacerlo en esta categoría. Tranquilidad, estamos trabajando e intentando hacer las cosas lo mejor posible e intentaremos regalarle muchas victorias para que disfrute de este año la afición malaguista con el equipo.