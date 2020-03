Del eterno rival a la gloria en Anfield

Antes de que se jugara un minuto de la eliminatoria, el Liverpool era el favorito. En esto del fútbol nada se puede calcular y los números son meras cifras que se tambalean de un momento a otro.

El Atlético resurgió en Anfield para dar un golpe en la mesa al arrastrar críticas desde la Supercopa y el Liverpool fue como un boxeador cansado y noqueado al final. Los goles rojiblancos tuvieron un mismo pasado.

Simeone acertó de lleno con los cambios y metió músculo, oxígeno y físico con Marcos Llorente, ese jugador obsesionado con el rendimiento que dio alas a un Atlético con un doblete en su mejor noche como futbolista.

Marcos Llorente dejó el Madrid para buscar ser importante y saber que tampoco iba a tener los minutos que quería. De blanco logró cinco goles entre el Castilla y el primer equipo, además de 100 partidos.

Su tío, Julio Llorente, entró en el programa 'El Larguero' para insistir en que no se podía creer lo ocurrido: "Si le pides que haga un golpeo con el empeine, no lo hace tan bien. En el primer gol sí tenía confianza de que pusiera el balón en un sitio ajustado. Marco, en su posición, saliendo en la banda y con el acierto de cara al gol no es muy normal. Todavía estoy asimilándolo y no puedo dejar de creérmelo".

Por otra parte, Morata aterrizó en el Metropolitano para olvidar los problemas finales en el Chelsea y con dos etapas en el Madrid en la espalda. 30 goles en 95 partidos son sus datos, según 'ProFootballDB', con el conjunto del Santiago Bernabéu.

"Me ha dado un soponcio con el gol. No lo aguantaba. Estaba lesionado c omo se vio en la imagen y no sé por qué pedía perdón. Me ha llamado y estaba ronco. Allí en Inglaterra tiene muchos enemigos", aseguró esta vez el padre del delantero madrileño, Alfonso Morata.

En Anfield hubo héroes, además de Oblak, con un pasado 'merengue' que hicieron que el Atlético, a los que acogió con los brazos abiertos, escribiera un capítulo de sus noches más épicas en la Liga de Campeones.