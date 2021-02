Philip Lienhart estuvo en la cantera del Real Madrid, con 18 años, y se marchó con 20 camino al Freiburg. El zaguero entendió que era difícil ocupar un puesto en la defensa del conjunto blanco.

Lienhart coincidió en el Real Madrid Castilla con Zinedine Zidane, ahora técnico del primer equipo. "Es extremadamente comunicativo y se acerca a los jugadores. Te fijas en él: quiere mejorar a cada jugador. Y cuando recibo un consejo de Zidane, naturalmente trato de implementarlo el doble de rápido", explicó el austriaco en 'T.online'.

"Me dijo que como defensa central siempre debería jugar rápido. Encontrar al jugador mejor posicionado para conducir el balón con solo unos pocos toques. Pero también recuerdo que, una vez después de un entrenamiento, nadie marcó de falta. Zidane agarró el balón y lo metió en la esquina en el primer momento", recordó.

Lienhart abandonó el Madrid ante la falta de oportunidades: "Para mí, como defensa muy joven, era una utopía desbancar a Sergio Ramos o a Varane. Ya lo he podido valorar de forma realista. Pero me llevé mucho de esa época, deportivamente pero también en términos de desarrollo personal. Para mí, entonces era importante conseguir un entrenamiento de alto nivel".

Asentado en el Freiburg, explicó por qué sigue allí: "Encontré el lugar ideal para desarrollarme más. También con un gran entrenador que me moldeó.

"Fue un momento extremadamente emocionante el Real Madrid. Cuando llegué me recibieron muy bien en el vestuario. Cristiano me habló desde el principio: se me acercó y me preguntó cómo estaba, qué idiomas hablaba y de dónde venía. Fuie increíble poder entrenarme con los mejores del mundo", sentenció el zaguero.