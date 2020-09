Eran Zahavi, del Guangzhou R&F, arrestado en Israel por una fiesta

La polémica ha saltado en Israel con la detención de Eran Zahavi por organizar una fiesta de lujo en su casa de Tel Aviv. La Policía arrestó al jugador después de que este no colaborara con los fuerzas del orden.

"Cuatro policías por ruido entre las 2 y las 4 de la mañana. ¿No hay violadores en el mundo?", dijo el jugador del Guangzhou R&F en unas declaraciones captadas por 'The Times of Israel'.

Los vecinos fueron los que alertaron de esta situación a la Policía. Según ellos, la queja nació por "importantes ruidos" que llegaban de la casa de Zahavi, que posteriormente lanzó insultos cuando se presentaron en su hogar.

La fiesta, eso sí, no parecía quebrantar normas de seguridad por el coronavirus, ya que no había demasiadas personas y se celebró al aire libre, junto a la piscina de la casa del jugador. "Este es un fallo de la policía. Si mi cliente no fuera famoso, el incidente habría terminado en cinco minutos", expresó en 'Canal 12' de Israel su abogado.