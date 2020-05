"Eres un negro feo hijo de p***"

Sebastián Villa estuvo unas dos horas y media declarando ante la fiscal Verónica Pérez. El futbolista colombiano no aportó esta vez nuevas pruebas y continuó insistiendo en su inocencia y en lo que ha dicho en anteriores conferencias con la justicia.

Villa no podrá salir de Argentina durante lo que dure el proceso judicial, precio a pagar para no ir a la cárcel y seguir en libertad. El jugador es, de momento, investigado por un delito de lesionados leves agravadas por el vínculo y por violencia de género.

En esta nueva vista, el diario 'Olé' tuvo acceso a las declaraciones que hizo Sebastián Villa ante la fiscalía. "Yo procedo a salir de casa y Daniela me grita: 'te crees una chimba porque juegas en Boca o te llaman de Colombia. Eres un negro feo hijo de pu**. Todas las mujeres te quieren por el dinero", contó Villa.

El 'cafetero' afirmó que no puede dormir porque escucha la voz de Daniela con todo lo que le decía: " Me perturba doctora, no ha sido fácil. Yo la quería y quise lo mejor para ella y traje a su familia a Buenos Aires".

Además, Villa explicó algunas incoherencias como que Daniela se quejó de un golpe en el lado izquierdo y el médico dijo que el golpe estaba en el derecho: "Vive mintiendo".

"Yo nunca la maltraté, siempre quise lo mejor para ella. Yo nunca le haría daño a ella ni a su familia. La relación era muy turbulenta por los celos. Discutíamos pero siempre terminábamos haciendo el amor", se expresó en otra de las ocasiones Sebastián Villa.