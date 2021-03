"Eric García es un central espectacular; Messi tiene que mirar por él y nadie más"

Una de las gratas sorpresas de la temporada en clave 'culé' ha sido y es Mingueza. El canterano debutó este curso gracias a un Koeman que apuesta cada vez más por él. Además del neerlandés, del que dijo que esperaba que siguiese una temporada más, el central habló de más temas para 'El Larguero' de la cadena 'SER: su renovación, el posible fichaje de Eric García, la continuidad de Leo Messi...

"Que Leo siga con nosotros o no es una decisión que tiene que tomar él. Alguien que quiera al Barcelona no se puede quejar de todo lo que nos ha dado. Debe mirar por él y por nada más", dijo sobre el argentino, del que también aseguró que le apoyó desde un principio en el vestuario.

"Messi me ha ayudado mucho, como también Jordi Alba, Busquets... todos. Estamos muy unidos", agregó.

El nombre de Eric García sobrevuela con fuerza el Camp Nou y el central opinó sobre su posible fichaje: "Es un central muy bueno y el Barça necesita a los mejores jugadores. A él le he visto crecer aquí y me parece un defensa espectacular". Aunque también aseguró que "jugarán los que se lo merezcan".

"¿Pedri?, es un jugadorazo, tiene una calidad inmensa. Seguro que va a dar muchas alegrías a este club", subrayó sobre el tinerfeño. También le dio tiempo a hablar de su renovación, la cual confía que llegue pronto.

"Supongo que ahora empezarán las negociaciones. No se ha hablado nada, pero en ese tema estoy muy tranquilo. Esperemos que sí siga". Para finalizar, como no podía faltar, aseguró que su lucha por LaLiga no depende de ellos, pero que buscarán "apretar al Atlético".