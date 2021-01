Eric García y Depay, sí; Wijnaldum, más cerca de renovar

El estado económico del Barcelona ayudó a enfocar los objetivos en el pasado mercado estival de 2020. Los azulgranas apenas incorporaron a Dest al margen de lo que ya tenían cerrado y se fijaron en tres futbolistas que, al acabar contrato en 2021, podían tener un precio asequible.

Era el caso de Eric García, Memphis Depay y Georginio Wijnaldum, todos hombres del agrado de Ronald Koeman. Pues bien, medio año después, la cosa sigue más o menos igual.

Solo el futbolista del Liverpool, que siente que el tren ya pasó y busca renovar en Anfield, ha salido de la agenda azulgrana, mientras Eric García ya parece casi atado.

El tercero en discordia es Memphis Depay. El delantero del Lyon es una petición expresa de Ronald Koeman y con él hay alguna duda más. El Barça siente que es una operación atractiva por el bajo coste, pero si no hay salidas no podrá llegar en enero.

Se especula con que podría recalar en el Camp Nou por apenas cinco millones de euros, pero antes tendrían que salir Aleñá, Junior o Braithwaite, apuntó 'AS'.

El hecho de que la continuidad de Ronald Koeman no se dé por segura tampoco ayuda. A diferencia de lo que ocurre con Eric García, no todos los precandidatos tienen interés en este futbolista y su llegada no está ni mucho menos encaminada. Aunque aún siga siendo bastante factible.