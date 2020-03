Erika elogió al Athletic por el trato hacia el femenino

La jugadora del Athletic Erika Vázquez concedió una entrevista a la página web de la FIFA con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebró este domingo 8 de marzo.

La delantera navarra reconoció que no esperaba llegar a convertirse en futbolista profesional: "Jamás había pensado que podía ser futbolista profesional. Crecí pensando que tendría que vivir de mis estudios y mi trabajo. De hecho, al principio trabajaba en el club y le daba mucha importancia al trabajo. No tenía referentes y ni me planteaba la posibilidad de vivir del fútbol, me parecía irreal. Ahora es distinto, las niñas ya pueden crecer pensando en ser futbolistas".

"El Athletic apostó muy pronto por la sección femenina, y ha ido avanzando, tal vez con pasos cortos, pero firmes. Cada vez que se implantaba una mejora, ya no había vuelta atrás. Nunca se le han quitado recursos al femenino para cubrir carencias en el masculino o juveniles. Aquí se ha invertido en cantera, se ha cuidado mucho esa base que es lo que nos sustenta", añadió sobre el cariño del club hacia la sección femenina.

Y prosiguió: "Siempre nos han tratado igual que a los chicos, con los mejores servicios médicos, las mejores instalaciones, siempre hemos jugado en campos de hierba natural, nos han buscado los mejores horarios. Son cosas que se deben valorar".

Además, también quiso hablar de la posibilidad de jugar en San Mamés de forma más habitual: "Nuestra realidad todavía no es esa. Llenas San Mamés un día que se dan muchas circunstancias. No llenaríamos todos los domingos. Lo que queremos es llenar Lezama todas las semanas, que el Barcelona llene el Estado Johann Cruyff. Yo no me quejo, porque nuestra afición siempre responde. Pero ojo. Esos partidos históricos son necesarios. Nos ponen en el foco, nos impulsan e ilusionan con el largo plazo. Y claro, nos emocionan mucho".

El Athletic Femenino se sitúa en quinta posición en la Primera Iberdrola con 35 puntos y tienen por delante nada más y nada menos que el duelo de semifinales de la Copa de la Reina ante el Logroño, un título que ilusiona de forma especial al conjunto vasco: "Me hace mucha ilusión la Copa. A un partido puede pasar cualquier cosa".