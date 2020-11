Eriksen, decepcionado con el Inter, amenaza con irse: "No es lo que soñé"

Christian Eriksen no es feliz en el Inter de Milán. El delantero abandonó en enero el Tottenham por su falta de minutos y se ha topado con el mismo escenario en el Giusseppe Meazza.

Lejos de ser una especulación de la prensa, fue el mismo centrocampista quien reconoció que las cosas no van como esperaba. Entrevistado por la danesa 'TV2', Eriksen lamentó su situación.

"El Inter no es lo que había soñado. Creo que todos queremos jugar lo máximo posible, pero es el entrenador quien decide", dijo el 'nerazzurro', que esta campaña solo suma 301 minutos en siete partidos, cuatro como titular.

Con Dinamarca jugó 45 minutos este miércoles, los primeros en dos semanas después de quedarse en el banquillo contra Real Madrid en Champions y Atalanta en Serie A. No obstante, dice ser paciente... por ahora.

"En esta situación hay mucha gente a la que le gustaría verme jugar y yo me veo jugando. El entrenador tiene una idea diferente y yo, como jugador, la respeto. Puede que ahora mismo no le vaya tan bien al club, pero en el pasado, que tampoco jugaba mucho, había éxito", señaló.

Ahora bien, si esto no cambia, Christian Eriksen se ve abandonando el Inter de Milán en el próximo mes de enero: "Me concentro en jugar al fútbol y luego, veremos qué pasa o no cuando se abra el mercado".