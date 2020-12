Christian Eriksen abandonó el Tottenham Hotspur y puso rumbo al Inter de Milán la pasada temporada para ser una de las grandes referencias del proyecto lombardo. Algo muy alejado de lo que el danés es casi un año después de su fichaje.

El talentoso centrocampista no se ha adaptado al equipo del Giuseppe Meazza y está condenado al ostracismo por Antonio Conte, su técnico, por lo que su salida del club de la Ciudad de la Moda es algo que se ve venir.

De hecho, en Italia se rumorea en los últimos días con una salida inminente en cuanto dé comienzo el mercado invernal. Una rumorología que ha confirmado Giuseppe Marotta, consejero delegado del equipo milanés.

"Eriksen está en el mercado, sí. Lo dijo Ausilio, y lo reitero. No es un castigo, le costó adaptarse, no es funcional y esto es un hecho que no perjudica su profesionalidad. Habrá que encontrar, claramente, una solución adecuada", aseguró en 'Sky Sport'.

Unas palabras que, salvo milagro, ponen fin a la breve trayectoria de Eriksen en el Inter de Milán. Ahora solamente falta saber cuál será su siguiente destino.