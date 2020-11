Eriksen y el Inter, la historia de un naufragio insospechado

El 28 de enero, el Inter anunciaba la llegada de Christian Eriksen. El club ‘nerazzurro’ tuvo que soltar sólo 20 millones por un jugador a punto de acabar contrato. Fue una de las operaciones más comentadas del mercado, pero poco después todo ha dado un giro de 180 grados.

El danés llegó con el cartel de estrella a un Inter colíder de la Serie A, con un Conte que ponía en liza un centrocampo a cinco: un pivote escoltado por dos interiores y dos carrileros a los lados. Un sistema que no favorecía en absoluto a un fantasista como Eriksen, más acostumbrado a jugar en tres cuartos de campo. Primera de las ‘excusas’.

Pasaban las semanas y Eriksen seguía sin subir su telón particular. El ex del Tottenham llegó a estar varios partidos en el banquillo, pues su presencia en el campo no ayudaba al Inter, más bien todo lo contrario. Más allá de algún destello aislado, la dinámica ‘nerazzurra’ se habituó a ser trabada por el danés.

Conte lo tuvo claro: si Eriksen no se adapta al Inter, el Inter se adaptará a Eriksen. Por ello, ha iniciado la nueva temporada con un renovado 3-4-1-2, destinado a dar espacio al bueno de Christian. Los dos mediocentros se quedan rezagados junto a los laterales, dando más libertad a un mediapunta. Una posición que lleva el nombre de Eriksen…o no.

A pesar de que el técnico del Inter ha hecho todo lo posible por insertar al danés en su sistema, el reto se le está resistiendo. En varias ocasiones ha sido Nicolò Barella, un interior nato, el que ha jugado detrás de Lukaku y Lautaro. Así que parece que el problema no es solo táctico. ¿Y si es psicológico?

El motivo por el que Conte llegó al Inter hace algo más de un año estaba claro. El ‘biscione’ quiere volver a reinar en Italia, y qué mejor que hacerse con Conte. Un ganador de raza, una mentalidad vencedora que sobrepasa la pintura del área técnica hasta inundar a sus pupilos de ella.

Eso es exactamente la antítesis de lo que es Christian Eriksen. Un futbolista bastante introvertido, con una tenue capacidad de liderazgo y un carácter dado a la constante búsqueda de excusas.

Los piques entre Conte y Eriksen han sido un clásico en los últimos meses. El danés derrocha clase, al menos en el campo, ¿pero basta con eso para ser titular? ¿No debería llevar sobre sus hombros el liderazgo acorde a su calidad? ¿Y ello no debería empezar por encarnar los valores ganadores de su entrenador sobre el campo? De momento, no lo ha hecho.

La suma de todo ello ha hecho que la aventura de Eriksen en Milán, de momento, se esté torciendo bastante, algo que pocos habrían apostado en enero. Pese a todo, nunca digan nunca. Quién sabe si Eriksen seguirá con la cabeza gacha, o si en cambio se decidirá a ponerse las pilas y ayudar a llevar al Inter donde merece estar.