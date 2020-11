"Es absolutamente vergonzoso que Pogba no entre en el equipo"

Phil Neville ha sido el útimo en valorar el momento que atraviesa el Manchester United. A pesar de la victoria ante el Everton, el inglés criticó duramente al banquillo de los 'red devils', con Solskjaer a la cabeza.

"Sigo pensando que es absolutamente vergonzoso que Pogba no pueda entrar en ese equipo. Para que el United gane una liga, para que el United tenga éxito, para que el United juegue el estilo de fútbol que Ole quiere que jueguen, entonces Pogba tiene que jugar", explicó Neville.

En declaraciones a 'Premier League Productions', Neville no se explicó que el centrocampista francés no esté siendo titular en el equipo de Old Trafford. Desde la derrota ante el Arsenal, solo ha disputado 37 minutos repartidos en dos encuentros.

El inglés cree que Pogba debe estar por delante que otros jugadores que están gozando de más minutos. "Puedes jugar con uno de ellos -Matic, Fred o McTominay- y luego jugar con Pogba y Fernandes. Probablemente no, no, pero prefiero salir y marcar goles, salir y buscar la victoria jugando al estilo del Manchester United con Pogba en el equipo", aclaró.

"Sé que he dicho que él quiere irse, que no quiere estar allí y sus inconsistencias, pero sigo pensando que es uno de los mejores centrocampistas de la zona. Por eso pienso: ¿Por qué Paul Pogba no está en ese equipo?", concluyó Phil Neville.