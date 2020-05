La temporada de Kepa Arrizabalaga en el Chelsea no estaba siguiendo unos derroteros habituales. Fue reemplazado por veteranísimo Willy Caballero después de que a Frank Lampard no le convenciera su rendimiento.

Justo antes del parón, el meta de la Selección Española había recuperado la titularidad, así que se puede decir que el freno al fútbol le llegó en mal momento.

"Es una situación nueva y nada fácil. Pero siempre que se habla de salud, lo demás queda en segundo plano", reconoció a 'Marca'.

El guardameta de 'la Roja' insistió en que el tema sanitario es lo que más le preocupa y se negó a hablar de fechas.

"Hay que volver cuando el riesgo sea cero. Soy partidario de la máxima seguridad. Es absurdo hablar de fechas para jugar. Todo, a su tiempo y cuando las autoridades digan", profundizó el arquero.

Kepa aprovechó para desmentir la mala relación con Frank Lampard y achacó su suplencia exclusivamente a un bajón en su rendimiento.

"Jugamos 50 o 60 partidos al año y es difícil mantenerse en un mismo nivel. La relación con Frank es muy buena. Me ha mostrado confianza desde el primer momento. Él debe tomar decisiones, pero yo siento que tengo su confianza. A todos nos gusta jugar todo", dijo el ex del Athletic.

Finalmente, no pudo faltar su análisis sobre aquel tremendo lío con Sarri en la final de la EFL Cup: "Fue una confusión, no quise desautorizarle. Él pensó que no estaba en condiciones de seguir, yo le decía que estaba bien... Se habló rápido al día siguiente".