"Es bonito ser decisivo en una final"

Thibaut Courtois concedió una entrevista a 'Realmadrid TV' antes de iniciar la defensa de la Supercopa de España en las semifinales contra el Athletic Club (jueves, 21:00 h; #Vamos). El portero habló de los buenos recuerdos que guarda del título conquistado en Yeda y de su actuación en la final ante el Atlético de Madrid.

"Ganar la Supercopa el año pasado fue especial, un trofeo clave. En la final hubo paradas que fueron muy buenas, pero la tanda de penaltis fue clave. Es un momento bonito poder ser decisivo durante una final y luego parar un penalti en la tanda".

"Siempre ha sido un sueño jugar en el Real Madrid. Ha habido muchos momentos bonitos, muchas paradas… tengo ganas de más. En la última década ha cogido más importancia lo que es un portero. Para recordar, la parada de Casillas en el 2010. Si Robben marca ese gol, España no hubiera ganado el Mundial. Se tiene que valorar el trabajo de un portero porque al final son ellos los que te pueden salvar cuando no te lo esperas".

Los entrenamientos

"Esos momentos que entrenamos siempre con Roberto son de mucha velocidad en las piernas. Mido dos metros y soy rápido por mi altura, pero si consigo ser aún más rápido, ese trabajo me va a ayudar y va a dar sus frutos en los partidos".

Análisis del rival

"Cada partido vemos vídeos del rival para ver sus faltas, sus penaltis y sus peligros. Vemos horas de vídeo, pero lo más importante es hablarlo y ver cómo me siento. Al final, si pones una imagen en pausa es muy fácil ver el pase, pero la perspectiva desde el campo obviamente es diferente. Los espacios se reducen más que en la televisión, pero siempre es bueno ver esos vídeos".

La concentración de un portero

"A veces no te van a llegar tantas ocasiones, pero has de estar ahí en el momento clave. Hacer una buena parada en el último minuto es lo más complicado, aunque no hayas hecho mucho en el resto del partido. Son 90 minutos concentrado para hacer esa parada que puede valer tres puntos".

Sus 6 mejores paradas

Betis-Real Madrid 2020-21 (2-3)

"La dificultad de esa parada era que el remate era un poco sorprendente, iba al suelo y a contrapié. Ahí tuve que tener reflejos rápidos con la mano para echarla arriba y no dejarlo corto para no dejar un rebote, porque estaba ahí Fekir. Eso es puro reflejo".

Real Madrid-Barcelona 2019-20 (2-0)

"Hay un momento en el que Arthur pone el balón un poco lejos de su pie. Ahí esperé hasta la línea de cinco metros para darle tiempo a llegar al área. Cuando controla me echo encima de él y se le hace pequeña la portería. Si salgo antes quizás me la hubiera picado o podría haberla metido mientras yo corría. Ese toque es donde reduzco bien el espacio y me hago grande".

Real Madrid-Athletic 2020-21 (3-1)

"Ahí es mantener la concentración y sacar una buena parada. Viene solo contra mí, chuta fuerte arriba y muevo muy rápido mi brazo para hacer la parada. Con Roberto hacemos movimientos rápidos en los entrenamientos y así en el momento en el que va a chutar estar parado. Si además la jugada acaba luego en gol nuestro pues es aún más bonito. Es parte del trabajo, ayudar y estar ahí. Es por eso por lo que creo que me fichó el Real Madrid, para aparecer en esos momentos y salvar al equipo".

Barcelona-Real Madrid 2020-21 (1-3)

“Esa parada fue difícil porque en el momento en el que hace el amago yo no me venzo, porque alguna vez pasa que no te da tiempo a levantarte. También estuve bien en las piernas para reaccionar. Él va a buscar su pierna mala, amaga y ahí yo pienso que va a chutar al palo largo y me voy a la derecha. Eso es otro trabajo que hacemos con Roberto, tener fuertes las piernas para poder cambiar rápido".

Real Madrid-Villarreal 2019-20 (2-1)

"Esa jugada tenía un poco de todo, es un balón difícil para el portero. Salir ahí es complicado porque hay gente frente a mí. Tengo una buena colocación en la primera parada, me levanto rápido y tengo las piernas juntas para sacarla con el pie. Esa parada es muy simbólica de los diez últimos partidos. Jugamos como equipo, yo también jugué y fueron muy buenos, con muchas paradas decisivas. Es muy bonito ganar una Liga con el Real Madrid, y más así. Esas reacciones son muy bonitas de ver, porque ellos igual esperan gol y puedes hacer una parada que justo salva a tu equipo. Es lo bonito de ser portero".

Final de la Supercopa 2020

"Ganar la Supercopa el año pasado fue especial, un trofeo clave. El Mundial de Clubes, el primer trofeo que ganamos fue con más facilidad. Esto es una semifinal y una final que jugamos contra el Atlético, nuestro rival. Era una final muy dura, con prórroga, con muchas paradas. En ese partido hubo paradas que fueron muy buenas, pero el momento de la tanda de penaltis es clave. Recuerdo que ellos habían fallado uno y nosotros habíamos marcado. El segundo lo tira muy bien, pero lo habíamos estudiado mucho. A él le gusta ese lado y al final hago un paradón".



"Ahora está la dificultad que tenemos los porteros con los penaltis, que hay que tener un pie sobre la línea en el momento del tiro. Ahí lo hice muy bien, luego metemos otro y ya vamos ganando 2-0. Pusimos mucha presión sobre el rival. Es un momento bonito poder ser decisivo durante una final y luego parar un penalti en la tanda".