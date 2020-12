"Es bueno que la afición del Madrid no esté o veríamos pañuelos blancos"

El Real Madrid no está pasando por su mejor momento, al que reconoce incluso Nacho, uno de sus futbolistas, y Steve McManaman hizo una afilada crítica sobre ello en una mesa redonda en Londres. 'Goal' la reprodujo y uno de los análisis del ex jugador fue de lo más hiriente.

"Están sufriendo tanto en la Champions League como en LaLiga, la actuación frente al Shakhtar Donetsk fue espantosa y se recuperaron ganando al Inter, pero luego perdieron ante el Alavés en casa, por lo que es bueno que la afición no esté, si estuvieran allí, los jugadores recibirían todo tipo de abucheos y veríamos pañuelos blancos en la grada", dijo.

"Tienen una plantilla envejecida, Hazard no puede ponerse en forma y, cuando lo hace, se lesiona, están en una situación difícil con estos viejos jugadores y están luchando. Viendo cómo juega, no apostaría por una victoria del Real Madrid (ante el Shakhtar), es cierto que cualquier cosa puede pasar en enero, pero en su forma actual, contra 'Gladbach y Shakhtar, no están ni cerca de los equipos ingleses ni del Bayern de Múnich", continuó.

Y propuso soluciones: "Si quieren tener éxito y regresar donde estuvieron no hace tanto, deben hacer algo en el mercado de fichajes porque Modric tiene 34 años, Sergio Ramos casi 35, Benzema y Toni Kroos están llegando a una edad en la que no mejorarán y solo pueden empeorar; todos son futbolistas increíbles que hicieron historia en el Real Madrid, pero tu cuerpo te avisa cuando no puedes llegar a las mismas alturas. Si quieren llegar a las mismas alturas en las que estaban, necesitan nuevos jugadores".

Además de poner ejemplos: "Rodrigo, Vinicius y Reiner, que está cedido en Alemania, son demasiado jóvenes para impulsar al equipo y presionar a las figuras, necesitan experiencia para hacerlo. Es difícil porque los equipos ingleses han mejorado y se han fortalecido, mientras que el Bayern de Múnich tiene a Leroy Sané y Douglas Costa y avanza. Los equipos españoles no han podido hacer lo mismo".