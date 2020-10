"Ansu y Adama pueden jugar juntos, claro que son compatibles"

Luis Enrique Martínez compareció en rueda de prensa en la previa del partido que disputarán España y Suiza este sábado 10 de octubre, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA.

El seleccionador español quiso comenzar hablando de la complicada situación que se está viviendo con la pandemia de coronavirus: "Los jugadores no están preocupados porque lamentablemente es una situación que perdura en el tiempo".

"Nos gustaría poder jugar con público y que todo fuera diferente, pero lamentablemente es la situación que hay. No estamos preocupados, nosotros vivimos en una burbuja sin contacto con el exterior, pero estamos deseando que podamos recuperar la normalidad cuanto antes", añadió el técnico español.

Sobre el espectacular físico de Adama Traoré, que reconoció que no hace pesas, comentó: "No trabaja pesas, es verdad lo que dice. No hay por qué no fiarse de una persona con esta madurez. La genética está ahí. Él ha trabajado su cuerpo con su gente para llegar a ese resultado, pero la genética está ahí. Adama es habilidad, es potencia, es fuerza, es velocidad y es una persona muy sensata y madura. Me alegro mucho de que le vaya muy bien".

Y añadió: "No hay una táctica para un jugador. Tratamos de potenciar individualidades, pero desde lo colectivo. Pero claro que hay matices si juega un jugador como Adama. Eso sí, es cierto que no es un perfil habitual, es difícil encontar esas cualidades a este nivel".

En cuanto al papel de Busquets en la Selección, comentó: "Me siento tranquilo cuando juega él o cuando juega Rodri. Me siento tranquilo con los dos. Cuando juega Rodri me siento también muy tranquilo como cuando jugó contra Ucrania".

"El problema de los jugadores de una determinada edad es que a todos nos llega el momento del retiro. Si mantiene su nivel, seguirá siendo un jugador 'top' como lo es hasta ahora", añadió.

Sobre los resultados del test de coronavirus del equipo y la situación de Oyarzabal, declaró: "La buena noticia es que va a estar. Todos hemos dado negativo en las últimas pruebas de COVID-19, por lo que todos estamos disponibles para el partido de este sábado ante Suiza".

En cuando al rival, 'Lucho' comentó: "A Suiza la veo como una selección muy peligrosa. Es un equipo muy atrevido tanto en ataque como en defensa. Le encanta generar situaciones de presión. Es un equipo muy completo y muy físico. Va a ser un partido muy complicado en el que vamos a tener que dar una gran versión para poder generarles problemas".

Luis Enrique volvió a hablar de Ansu Fati: "Yo creo que quizás la primera semana pudo ser excesiva la atención pública. Pero también es normal si marcas goles y pareces veterano. Ansu Fati está acostumbrado a llamar la atención. Tiene que crecer como jugador y persona a través de un entorno favorable en su familia y en su club. Tenemos clara la idea de cómo le podemos ayudar a él y a los más jóvenes".

Además, el entrenador de la Selección Española no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que Sergio Ramos vaya a los Juegos Olímpicos: "No es una pregunta para mí. Yo estoy centrado en que aporte mucho en el Europeo".

También fue cuestionado 'Lucho' sobre la ausencia de Marco Asensio en la lista de convocados: "No voy a hablar en un prepartido de un jugador que no está convocado. No es el momento de hablar de él. Ahora debe estar viendo una serie de Neflix en su casa".

"Claro que Ansu Fati y Adama Traoré pueden jugar juntos, lo que pasa es que solo pueden jugar onces. Por lo que puedo hacer cualquier equipo. Pero claro que pueden jugar juntos, son compatibles", declaró el entrenador español.

El seleccionador español respondió alto y claro a la pregunta de la falta de un 'killer' como Cristiano Ronaldo en 'la Roja': "Prefiero tener lo que tengo a un jugador de 30 goles que me condicione defensivamente al equipo. La Selección generará ocasiones y estoy encantado con el equipo que tengo, y las múltiples situaciones que me dan. Me quedo con lo que tengo que tener esa figura que condiciona tantas cosas del equipo".

Finalmente, habló sobre el once titular que sacará ante Suiza: "Una columna vertebral en sí no tengo. A lo mejor en unos meses unos jugadores bajan de nivel. Pero no tengo un once titpo. Evidentemente, hay jugadores como el capitán que tienen un nivel 'top'. Lo mismo que Busquets o David, que si mantienen el nivel seguirán aquí".