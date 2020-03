¿Es De Bruyne duda para la vuelta ante el Madrid?

A pesar de que quien dio muestras evidentes de dolor en la final de la EFL Cup ante el Aston Villa fue el Kun Agüero, la noticia en el partido de la FA Cup entre el Sheffield Wednesday y el Manchester City estuvo en la ausencia de Kevin de Bruyne.

El belga no entró ni en la lista de convocados para el partido y Pep Guardiola lo explicó tras el choque: "En la final tuvo una caída y tiene molestias en la espalda, que espero que no sean graves. No estaba apto para jugar".

Con el partido ante el Real Madrid a solo 12 días, la participación del belga está en duda y, por ello, el técnico catalán podría optar por reservarle en los próximos compromisos.

Hay que recordar que, en Madrid, De Bruyne tuvo una actuación escandalosa y fue de menos a más. Terminó dando la asistencia del 1-1 y luego firmó el 1-2 de penalti.

Paralelamente, quien continúa mejorando de cara a ese choque de vuelta es Raheem Sterling. El extremo inglés no pudo jugar el partido completo en Chamartín, pero volvió loco a Dani Carvajal desde su entrada.

Pep Guardiola le dio minutos ante el Aston Villa en la final de la EFL Cup, que jugó entera, y lo utilizó en los últimos compases del choque ante el Sheffield Wednesday en la FA Cup. Si no sucede nada raro, será titular en la vuelta de Champions.