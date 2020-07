Rubi no va a volver al Espanyol pronto. No quiere. Él mismo lo dijo en una entrevista con el programa 'Onze' de 'TVE' en el que analizó su marcha del club. También habló sobre el bajo rendimiento que ha dado el plantel esta temporada y, de paso, sobre su llegada al Betis.

"Es demasiado pronto para volver al Espanyol. No sé explicó bien lo mío. Hice un comunicado pero no quedó claro. Se me hizo mucho daño cuando me fui. No estoy dolido con el Espanyol, sino con alguna persona. Cuando comento que tengo una oferta no digo que me voy, y ya se me tira toda la caballería encima. se dijo que me iba por dinero cuando mi salario era el mismo que en el Betis", afirmó.

"Volvería a vivir aquella experiencia pese a tener ese final. No solo fue que Rubi se quiso ir, sino que el Espanyol le dejó marchar. No hay duda. Un entrenador solo tiene fuerza cuando las cosas van bien. Sabía lo que necesitaba el Espanyol y era potenciar el equipo. Repetir una temporada así era muy difícil. Me sentía en casa. No te vas tan fácilmente. Las cosas ni le salieron bien al Espanyol ni a nosotros. Entristece un cambio tan radical", añadió.

Afirmó también que se habría quedado si los fichajes de enero -De Tomás, Embarba- hubieran llegado en verano, y dijo además: "Nunca dije que el Espanyol iba a perder la categoría. Tenía jugadores válidos, pero no podíamos bajar tanto el nivel. Sabía que habría dificultades. Repetir aquella no era fácil, hicimos buen fútbol, pero respeto las opiniones".

Por último, analizó su etapa en el Real Betis. El equipo ha acabado peleando por la permanencia en Primera División y su periodo al mando tuvo bastante que ver: "La temporada fue complicada, pero buena para aprender. Hay mucha exigencia, pero no acabó bien. Fuimos irregulares, nos costó acercarnos a Europa, y siempre el técnico paga la factura".