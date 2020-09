"Es difícil imaginar a Leo fuera del Barça, estoy contento de que se haya quedado"

Cuando Messi dio a entender que su momento en el Barça había llegado a su final, el planeta fútbol se tambaleó. Y es que el rosarino ha estado prácticamente toda su vida en el cuadro azulgrana.

Finalmente, el '10' decidió continuar una temporada más y eso dejó muy satisfecho a Mascherano. El 'Jefecito', ex compañero de Leo en el conjunto 'culé' y en la Selección Argentina, habló sobre todo lo que se vivió en relación a su compatriota.

"Es difícil imaginarlo a él fuera del club. Es el jugador más importante de la historia del Barcelona. Ha sido una pieza muy importante, sino la más importante. Más allá de la amistad que tengo con él, me hubiese dado lástima que se hubiese ido mal y con una ruptura. No siendo despedido como tiene que ser una leyenda del club", empezó diciendo el jugador de Estudiantes en 'Radio Metro'.

Asimismo, el de San Lorenzo continuó en la misma línea: "Estoy contento de que se haya quedado, le tengo cariño al club. Eso quiere decir que el equipo va a seguir optando por cosas importantes, merece irse por la puerta grande".

Por último, el 'Jefecito' admitió que habló con Messi pero no quiso entrar en detalles. "En momentos así no me interesa molestar a Leo, le hablé y le manifesté mi apoyo, pero tampoco indagando demasiado, son cosas que uno tiene que tomar personalmente en la soledad de la familia. Charlo con él, le hice saber que para mí era una alegría que se quedara. Él se quedó convencido, te das cuenta que al final lo importante es la felicidad", concluyó.