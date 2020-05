"Es difícil para un joven escuchar que serás el próximo Messi"

Gerard Deulofeu concedió una jugosa entrevista a 'beIN Sports' en la que abrió su corazón para compartir interesantes reflexiones. Como la relativa al pesado listón que tuvo que soportar en el Barça. "Es difícil para un jugador joven escuchar que serás el próximo Messi", llegó a decir.

Y es que la espina de no haber triunfado en el club de su vida nadie podrá quitársela. "Estoy orgulloso de haberme formado en el Barcelona porque aprendí mucho de su academia, pero todas las personas saben que mi tiempo en el primer equipo no fue el mejor. Era mi objetivo y no logré cumplirlo", compartió.

En su posición fue mucho más difícil triunfar aún dada la competencia que tenía por delante: "Fue muy difícil porque estás jugando bien en el Barça B y sabes que tienes arriba a Messi, Neymar, Pedro, son muchos jugadores realmente buenos y tienes que decidir si quieres ser paciente y esperar tu momento o salir a vivir otras experiencias y jugar".

Y a él le quemaba bastante lo de ser suplente. "Soy una persona que no quiere estar en el banquillo. Quiero jugar y no importa si estoy en el Barça, el Watford o el Bayern. Lo que yo quiero es estar dentro del campo y ser feliz. Porque puedes ser mucho más feliz en Watford jugando aunque sea un equipo un poco más pequeño que el Barça siendo suplente. Sin jugar no serás feliz, esa es mi mentalidad", confesó.

A sus 26 años, Deulofeu se ve "completamente diferente a cuando era joven y también estoy muy feliz porque mi carrera está siendo muy buena".