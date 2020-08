"Es el día más importante de una campaña atípica"

El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, asume que su equipo inicia este jueves en Elche los días "más importantes" de esta atípica y complicada temporada y afirma: "estamos preparados".

"Estamos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, dispuestos para resistir y para luchar hasta el último momento y dar todo lo que tenemos para sentirnos orgullosos de nosotros mismos y que no se nos pueda reprochar absolutamente nada", explica el técnico aragonés en declaraciones facilitadas por el club aragonés desde la concentración de Benidorm (Alicante).

Víctor Fernández desvela sobre su equipo: "Han mejorado mucho en estos últimos días, desde el momento en que ya supimos para qué entrenábamos, quién es nuestro rival y cuál sería el día de esta primera batalla".

"Cuando tienes focalizado el objetivo, las sensaciones en los entrenamientos cambian muchísimo", analiza.

Los dos días de trabajo en la turística Benidorm considera: "Nos ha venido muy bien para alejarnos un poco de la ciudad y nos permita concentrarnos más en nuestro objetivo. Creo que ya estamos preparados".

No obstante se muestra rotundo sobre el momento en que llega su equipo para intentar cumplir el anhelado sueño de volver a la Liga Santander tras siete temporadas en Segunda División.

"Llegamos como llegamos y no tenemos como excusa o paraguas para justificar ningún tipo de actuación. Hemos estado parados mucho tiempo desde el partido de la Ponferradina pero así es lo que nos ha tocado vivir", comenta.

Víctor Fernández no resta méritos a que el Elche que dirige José Rojo 'Pacheta' haya entrado en el último momento y por las especiales circunstancias del partido Deportivo-Fuenlabrada.

"Se han encontrado con una plaza que han merecido. Creo que ha sido uno de los mejores equipos de la competición. Me gusta cómo juega y la propuesta de su entrenador. Tiene jugadores con calidad y un fútbol de riesgo y con atrevimiento y nos va a exigir muchísimo", argumenta el zaragozano.

"También van a tener una gran ilusión, pero somos el Real Zaragoza y tenemos que intentar aprovechar esta gran oportunidad", destaca.

Aunque en los dos enfrentamientos ligueros de esta temporada salió victorioso el equipo aragonés, Víctor Fernández recuerda: "No es un partido de Liga, no tiene nada que ver. Es una eliminatoria a 180 o 210 minutos. Si lo haces bien te vas a cargar al rival y si lo haces mal te van a echar fuera y no vas a tener ningún poder de réplica ni corrección".

"No podemos tener ningún espacio de abandono mental, sino máxima atención y estar lo más acertados posible, porque no hay margen para recuperar", añade.

"Tenemos que dar lo mejor de nosotros y actuar con sentido colectivo más reforzado que nunca, ser serios y rigurosos", comenta.