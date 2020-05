"Es el mayor escándalo del fútbol, una corrupción como la mafia italiana"

David Aganzo, presidente de la AFE, ha sido acusado de presunto cohecho, algo que negó de forma categórica a través de Twitter. Aganzo desmintió las acusaciones que también involucran a David Rivas, secretario general del sindicato.

Pero el tema no ha acabado ahí. El presidente de Futbolistas ON, Juanjo Martínez, pasó por 'Radio Marca' para hablar del asunto, cuestionando los métodos de Aganzo en las pasadas elecciones.

"Me hace recordar los años horribles que hemos pasado, sin poder decírselo a nadie, incluso las cosas que teníamos en el juzgado, incluso firmar un convenio y estar sonriente... Es jodido. Llegó un momento en el que intenté con un grupo de compañeros que dieron un paso (porque lo fácil era ser de AFE) y empezamos a trabajar. Con todas las adversidades pero con mucha ilusión, y de ahí esa firma del convenio del fútbol femenino. Luego, que seamos víctimas de estas situaciones, pues me da pena. He sido afiliado a AFE durante 15 años y la institución no se merece estos dirigentes", explicó Martínez sin poder contener las lágrimas.

"No puedo pedir otra cosa que no sea la dimisión de David Aganzo. Estamos ante uno de los mayores escándalos de la década del fútbol español. Estamos ante un caso de corrupción con técnicas de mafia italiana", añadió.

"Nuestra organización ha sido víctima de algo brutal, que posiblemente sea histórico, y los responsables deben pagar. Desde hace un año llevamos con este tema en la justicia e incluso hay gente dentro de AFE que ya ha ido a testificar y han mentido en la cara del juez", sentenció Martínez