"Es estresante no poder lesionarse ni quedarse embarazada"

En unas declaraciones concedidas a 'Fox Sports TV', la jugadora del Chelsea Femenino Sam Kerr ha querido mostrar la gran presión que sufren la mayoría de las futbolistas profesionales.

La capitana de la Selección Australiana denunció que las jugadoras viven bajo una intensa presión debido a la gran concentración de competiciones que se presentan en los próximos años.

"No sé cuándo podré volver a casa, no sé cuándo tendré mi próximo año libre. Los Juegos Olímpicos del próximo año, luego la Copa Asiática, luego la Copa del Mundo, luego los Juegos Olímpicos nuevamente. Así que el próximo año libre para las 'Matildas' está a cinco años de distancia cuando solo quedaba un año", comentó una de las mejores jugadoras del momento.

"Ahora no hay lugar para lesiones, lo cual es estresante y no hay espacio para el tiempo libre, no hay espacio para que las chicas de nuestro equipo puedan quedarse embarazadas, algo que ocurre en el fútbol femenino", sentencia.