"Es frustrante empatar así"

El defensor uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez se mostró "enojado y frustrado" tras el empate contra el Lokomotiv de Moscú (1-1) en la Champions League porque, dijo, su equipo tuvo "ocasiones" de gol pero se encontró "una gran defensa" del rival.

"Enojado, frustrado porque hicimos todo, generamos oportunidades, llegamos con claridad, tuvimos la pelota, pero ellos hicieron un gran trabajo defensivo, bien cerrados para aprovechar las contras cuando perdimos la pelota por dentro y así fueron las veces que más generaron", señaló Giménez tras el partido a 'Movistar Liga de Campeones'.

No obstante, el central charrúa dijo que no ven con malos ojos el punto conseguido en la capital rusa. "A seguir, por suerte tenemos una victoria, un empate de visitante, tampoco lo vemos con malos ojos, sabemos que la Champions es así, ahora quedan finales que hay que ir a ganar, no queda otra", añadió.

Giménez destacó que el Atlético generó ocasiones y tuvo "claridad con la pelota", pero cuando necesitaba "más tranquilidad" no la tuvo. "Ellos hicieron un partido muy bueno defensivamente y felicitarlos porque estarán contentos", insistió.

El Atlético esperaba un rival cerrado defensivamente. "Sabíamos que iban a jugar a cerrarse, habíamos visto vídeos de partidos anteriores, ellos se cerraban y cuando robaban se transformaban en otro equipo, llegaban con mucha gente, centros al área", apuntó Giménez.

"Creo que hicimos un gran trabajo, lamentablemente nos llevamos un punto no los tres, ahora a pensar lo que viene, hay pocos días para descansar, y tranquilos", finalizó el central del Atlético, que cierra esta tercera jornada con cuatro puntos en el Grupo A, segundo a la espera de saber el resultado del Salzburgo-Bayern.